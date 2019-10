Invalbeurt voor Bertens

Bertens was als eerste reserve al afgereisd naar het Chinese Shenzhen. Ze neemt het dinsdag op tegen Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. De Westlandse debuteerde vorig jaar op de WTA Finals, toen als vervangster van Simona Halep die zich al voor het toernooi geblesseerd terugtrok. Bertens stootte destijds door tot de halve finales. Elina Svitolina won het toernooi.

Osaka was de WTA Finals juist goed begonnen. Zondag, in haar eerste groepswedstrijd, rekende ze in drie sets af met Tsjechische Petra Kvitova. „Dit is niet hoe ik mijn seizoen wilde afsluiten”, zei de 22-jarige Japanse, de nummer 3 van de wereld.

Bertens komt dinsdag al in actie en treft Ashleigh Barty, van wie ze nog nooit eerder wist te winnen. Alle vijf de ontmoetingen met de 23-jarige Australische, de huidige nummer 1 op de wereldranglijst, gingen verloren. Na haar partij met Barty, wacht een treffen met Belinda Bencic.

Dankzij haar invalbeurt incasseert Bertens ongeveer 200.000 euro. Elke zege in de groepsfase levert nog eens 275.000 euro op. Mocht de Wateringse het toernooi winnen, dan kan ze rekenen op een bonus van 3 miljoen euro. In totaal wordt er in een China een bedrag van 12,5 miljoen euro uitgekeerd aan de speelsters.

Het wordt voor Bertens echter lastig om de groep door te komen. Bij een gelijk aantal overwinningen wordt namelijk gekeken naar het aantal gespeelde wedstrijden. Aangezien de andere drie al een partij hebben gespeeld, is Bertens in het nadeel.