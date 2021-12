Feyenoord bereidt zich voor op Klassieker zonder én met fans

„Het zou slecht zijn als we dat niet zouden doen”, aldus een woordvoerder van de Rotterdamse club. „We bereiden ons op beide scenario’s voor, zodat we ’in het geval dat’ snel kunnen schakelen. De hoop is nog niet opgegeven.”

Feyenoord kan de kaartverkoop snel starten als het publieksverbod zou vervallen. De Kuip biedt plaats aan bijna 50.000 supporters. „Maar heel veel plekken zijn wel al verkocht aan seizoenkaarthouders”, aldus de woordvoerder.

Zondag om 14.30 uur staat in De Kuip de altijd beladen ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Beide clubs hebben na zestien wedstrijden 36 punten, 1 punt minder dan koploper PSV. Bij alle sportwedstrijden, zowel bij de profs als amateurs, is publiek al enkele weken niet welkom om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De huidige coronamaatregelen gelden tot en met komende zaterdag. Het demissionaire kabinet maakt dinsdagavond op een persconferentie bekend hoe de maatregelen in de weken daarna eruit zien.