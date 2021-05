Duur puntenverlies voor Paris Saint-Germain tegen Stade Rennes

Voetbal

Donny van de Beek ziet Manchester United CL-ticket pakken, West Brom degradeert

Manchester United heeft het landskampioenschap van stadsgenoot Manchester City nog even uitgesteld. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer won in Birmingham met 3-1 van middenmoter Aston Villa. Daardoor is United nu ook zeker van Champions League-voetbal in het komende seizoen.