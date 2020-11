FC Volendam niet langs Jong Ajax

De Noord-Hollandse derby eindigde in Amsterdam in 1-1. Martijn Kaars opende na een half uur de score voor de bezoekers. Victor Jensen maakte kort daarna alweer gelijk.

FC Volendam is sinds half september ongeslagen. Het voorgaande duel met TOP Oss leverde echter ook maar 1 punt op (1-1).

Eerder op de avond was NEC met 3-0 te sterk voor Jong AZ. De Nijmeegse club staat op de vijfde plaats, met 1 punt meer dan FC Volendam.

Ayman Sellouf schoot NEC in de 12e minuut op voorsprong. Elayis Tavsan vergrootte de marge kort voor de rust. Hij kopte raak op een voorzet van Souffian el Karouani. In de tweede helft kon Jong AZ-doelman Beau Reus bij een counter nog redding brengen op een schot van Sellouf, maar was de keeper kansloos op de rebound door Tavsan.