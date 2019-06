Roord: ’Ik voelde dat ik hem ging maken’

„Ik had maar één doel en dat was het maken van een goal”, zei de aanwinst van Arsenal kort na afloop bij de NOS. „Het is bizar dat het nog gelukt is ook, in de extra tijd nog wel. Ik sta al heel lang droog bij Oranje. Dat je dan in de eerste WK-wedstrijd het beslissende doelpunt maakt, is gewoon bizar. Ik ben er een beetje van in de war. Hier hoopte ik zolang op.”

Roord, die meestal genoegen moeten nemen met een reserverol bij Oranje, zag vanaf de bank dat het Nederlands elftal worstelde tegen het stugge Nieuw-Zeeland. „Het was een heel moeilijke wedstrijd. We kregen wel kansen, maar konden niet scoren. Iedereen bij ons kneep hem een beetje. Toen ik mocht invallen, werd er al langs de kant gezegd dat ik zou gaan scoren. Dat gevoel had ik zelf ook. Toen ik die bal van Lineth (Beerensteyn, red.) zag aankomen, wist ik ook meteen dat ik zou gaan scoren. Soms heb je dat gewoon.”

