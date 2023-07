Max Verstappen imponeert opnieuw en wint sprintrace in Oostenrijk

Verstappen liep zo weer een puntje uit op Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez, die als tweede eindigde. Het verschil tussen de twee bedraagt momenteel zeventig punten. Carlos Sainz (Ferrari) finishte de sprintrace als derde.

Op het natte asfalt in Spielberg nam Pérez kort na de start de leiding over van Verstappen, die op weg naar de volgende bocht het gras werd ingedrukt door zijn teamgenoot, waar Verstappen duidelijk niet over te spreken was. Enkele tellen later had de Nederlander de leidende positie evenwel weer in handen.

Dominantie

Verstappen liep vervolgens snel weg bij de op dat moment verrassend als tweede rijdende Nico Hülkenberg (Haas). De zege van de Limburger kwam vervolgens geen moment meer in gevaar. Verstappen was verreweg de snelste man op de baan. Hülkenberg werd pas in de twaalfde (van de 24) ronde gepasseerd door Pérez en moest even later ook Sainz voorbij laten. Verstappen finishte met ruim twintig seconden voorsprong op Pérez, om zijn dominantie nog maar eens te verduidelijken.

Opdrogende baan

Omdat de baan opdroogde koos menig coureur in de slotfase nog voor een droogweerband om iets te forceren, aangezien de uitslag van de sprintrace geen invloed heeft op de startopstelling voor zondag.

Verstappen en de coureurs achter hem bleven evenwel op de intermediates rijden. Achter de top-3 finishten ook Lance Stroll, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en George Russell in de punten.

Nyck de Vries, die in de slotfase nog op de softs reed, was de sprintrace gestart als veertiende en kam uiteindelijk als zeventiende over de streep.

Zondag begint de Grand Prix van Oostenrijk om 15.00 uur. Ook dan start Verstappen vanaf pole position, nadat hij vrijdag de snelste was in de reguliere kwalificatie. Het lijkt zondag overwegend droog te blijven.