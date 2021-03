Max Verstappen na zinderend slot tweede achter Lewis Hamilton

De voortekenen waren uitstekend. Verstappen troefde Hamilton, al jaren dominant in zijn Mercedes, tijdens de kwalificatie op snelheid af. Uiteindelijk moest de Nederlander ’gewoon’ weer genoegen nemen met een tweede plaats. In de slotfase ging Verstappen nog voorbij aan Hamilton, maar moest hij de leiding teruggeven, omdat hij even buiten de baan was beland en daar voordeel uithaalde.

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas legde beslag op de derde plaats. Lando Norris kwam in zijn McLaren als vierde over de streep, voor Red Bull-nieuweling Sergio Perez, die een sterke inhaalrace afwerkte.

Max Verstappen vertrok de race vanaf pole. Ⓒ HH/ANP

Stroeve start

De race in Bahrein kende een uiterst stroeve start. Eerst viel Sergio Perez in de opwarmronde stil. De Red Bull-coureur kreeg zijn auto op tijd weer aan de praat, maar zorgde er met het oponthoud wel voor dat het veld een extra formation lap moest afwerken. Perez moest bovendien vanuit de pitstraat starten in plaats vanaf de elfde plek, die hij zaterdag tijdens de kwalifcatie had veroverd.

Nadat de lichten doofden, was Verstappen vanaf pole goed weg. Hij zag nog wel hoe Hamilton zijn Mercedes naast zich probeerde te zetten, maar richting de eerste bocht maakte de Nederlander zich goed breed.

Max Verstappen dwingt Lewis Hamilton direct na de start naar de buitenkant van de baan, waardoor de Brit richting de eerste bocht achter de Nederlander moet aansluiten. Ⓒ REUTERS

Een crash van Nikita Mazepin, de Russische nieuwkomer bij Haas, enkele bochten verderop leidde een safety car-situatie in. Toen de baan weer werd vrijgegeven, verloor AlphaTauri-Fransman zijn voorvleugel en drukte de wedstrijdleiding op de knop van de virtuele safety car.

De schermutselingen brachten Verstappen echter niet van zijn stuk. In zijn Red Bull snelde de 23-jarige Limburger binnen een ronde weg bij Hamilton, die hij op ruim een seconde achterstand reed. De Britse wereldkampioen kan daardoor geen gebruikmaken van zijn DRS.

Nikita Mazepin stapt uit zijn kapotte Haas-bolide. Ⓒ AFP

Bandenspel

Vervolgens ontspon zich een fascinerend bandenspel. Hamilton dook in de dertiende ronde als eerste naar binnen en maakte op zijn nieuwere (harde) banden veel tijd goed. Verstappen, die drie ronden later snellere mediums haalde, verloor in de pit de leiding, maar reed vervolgens rap naar Hamilton toe.

Tot een inhaalactie kwam het niet, omdat Mercedes zijn kopman na de 28e ronde voor een twee keer naar binnen haalde. Wederom werd geopteerd voor de harde compound. Verstappen, die herhaaldelijk klaagde over de achterkant van zijn bolide, liet elf ronden later vergelijkbare banden onder zijn Red Bull schroeven, waarna hij op zijn nieuwere set zestien ronden de tijd kreeg om een achterstand van acht seconden dicht te rijden.

Het gevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton speelde zich voor een flink deel in de pitstraat af. Ⓒ Getty Images

Vijf ronden voor het eind meldde Verstappen zich aan de staart van de Mercedes van Hamilton en lijk de overwinning hem niet meer te kunnen ontgaan. Een ronde later was het direct raak, maar omdat Verstappen bij zijn inhaalactie even buiten de baan belandde, moest hij de leiding van de raceleiding weer teruggeven aan Hamilton. In het vervolg slaagde Verstappen er niet meer in om het gat te dichten en moest hij zich tevreden stellen met een - voor zijn gevoel ongetwijfeld teleurstellende - tweede plaats. Al moet worden gezegd dat hij een nieuw F1-jaar nooit beter begon.

