Van Rijthoven krijgt ’droomduel’ met Djokovic op Wimbledon

De Serviër speelde later op de vrijdag het duel met zijn landgenoot Miomir Kecmanovic, waarin Djokovic natuurlijk de grote favoriet was. Djokovic won (6-0 6-3 6-4) en komt nu oog in oog te staan met de Nederlandse tennissensatie, die in de aanloop naar Wimbledon al had laten weten dat hij het geweldig zou vinden als hij Djokovic op de All England Club zou gaan treffen. Van Rijthoven won in juni verrassend het Libéma Open in Rosmalen en kreeg daardoor een wildcard voor Wimbledon.

Van Rijthoven won eerder al overtuigend van de Argentijn Federico Delbonis (eerste ronde) en de Amerikaan Reilly Opelka (tweede ronde) en mepte op de eerste van juli ook Basilashvili, de nummer 26 van de wereldranglijst, van de baan.

De eerste set klaarde de Nederlander in ruim een half uur. Van Rijthoven speelde solide en gaf geen enkele breakkans weg op eigen service: 6-4. In de tweede set plaatste hij al snel een dubbele break, waarna hij met 4-1 leidde. Binnen het half uur trok de nummer 104 van de wereld ook de tweede set naar zich toe: 6-3.

In de derde set kwam Van Rijthoven snel een break voor, maar die leverde hij weer in door een aantal slordigheden. De nummer 3 van Nederland serveerde iets minder, maar herpakte zich snel en profiteerde in de laatste game van een aantal missers van de 30-jarige Georgiër. Bij een 5-4 voorsprong in de derde set kreeg Van Rijthoven twee matchpoints, en verzilverde hij de eerste meteen. Basilashvili faalde door de bal uit te slaan.

„Voor mij was dit niet te vergelijken met een van de andere wedstrijden van de afgelopen tijd. Hij is een wisselvallige speler en voor mij was het vooral zaak om de bal in het spel houden. Om hem veel ballen te laten spelen en hem de kans te bieden te missen”, zei Van Rijthoven.

’Interesseerde hem niet veel’

„Ik merkte dat ik het best lastig vond om in de derde ronde van een grand slam tegenover iemand te staan die er niet helemaal 100 procent voor ging. Raar, want zelf wil ik graag een hele leuke wedstrijd neerzetten, een gevecht. Ik moest mezelf echt bij de les houden, omdat hij erbij stond alsof het hem niet heel veel interesseerde.”

Van Rijthoven kon weer leunen op zijn goede opslag en hij noteerde 21 aces. „Op mijn service kan ik bouwen en ik ben in de laatste acht wedstrijden maar een paar keer gebroken. Ook gebruik ik mijn slicebackhand vaak, want dat vind ik een zekere en fijne slag, waar veel spelers op gras weinig mee kunnen.”

’Eerder aanzetten’

Coach Igor Sijsling vond dat Van Rijthoven er op de belangrijke momenten stond. „Tim serveerde goed, maar ik vond hem soms een beetje te relaxt. Die jongen had de hele wedstrijd problemen met zijn service en ik had gehoopt dat Tim eerder zou aanzetten voor een vroege break. Helaas gebeurde dat niet en in de eerste acht games vond ik het niveau niet al te hoog”, aldus Sijsling. „Maar Tim heeft weer laten zien dat hij hartstikke goed is op de ’big points’, want dan stond hij er. En hij sleept gewoon weer die wedstrijd binnen.”

Titelhouder Djokovic in de volgende ronde de tegenstander van de nummer 104 van de wereld. „Misschien duik ik toch nog wel even YouTube op. En ik zal stiekem toch ook wel wat mensen om me heen vragen of zij misschien nog iets hebben waar Djokovic niet zo goed in is, de ’inside information’ zeg maar.”

De 35-jarige Djokovic had een uur en 52 minuten nodig om zich te ontdoen van de als 25e geplaatste Kecmanovic. In de derde set serveerde hij al bij 5-2 voor de wedstrijd, maar hij maakte het na een aantal schoonheidsfoutjes pas twee games later af. „Ik begon met een goede focus en intensiteit. Ik speel beter en beter naarmate het toernooi vordert en je hoopt erop dat je elke wedstrijd beter gaat spelen. So far, so good”, zei Djokovic na afloop.

Eerste man na achttien jaar

Van Rijthoven is de eerste Nederlandse man die de achtste finale weet te bereiken in achttien jaar. In 2004 was Sjeng Schalken de laatste die de tweede week van het grandslamtoernooi in Londen wist te halen. Vier jaar geleden baarde Kiki Bertens opzien door in het vrouwentoernooi tot de laatste acht door te dringen. Van Rijthoven heeft nu al acht duels op rij gewonnen en is dit grasseizoen nog ongeslagen.

Zaterdag gaat ook Botic van de Zandschulp proberen een plaats bij de laatste zestien te veroveren. Van de Zandschulp neemt het in zijn derde ronde-partij op tegen de 36-jarige Fransman Richard Gasquet.

