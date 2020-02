Ajax-trainer Erik ten Hag trots op Hakim Ziyech

De kans is heel groot dat de international van Marokko komende zomer de overstap maakt naar de club uit Londen. Ajax en Chelsea zijn mondeling akkoord over een transfersom van rond de 45 miljoen euro.

Bekijk ook: Chelsea en Ajax akkoord over transfer Hakim Ziyech

Bekijk ook: Chelsea beloont geduld Hakim Ziyech

„Ik ben niet verrast door het nieuws over Ziyech. Ik weet dat onze spelers in trek zijn bij de grote clubs in Europa. Dat is alleen maar mooi”, vertelde Ten Hag na de 0-3 zege van Ajax in de KNVB-beker op Vitesse.

Ajax verliest een beangrijke kracht, maar Ten Hag is alleen maar blij voor de voetballer uit Dronten. „Ik weet al heel al heel lang wat Hakim wil. Hij heeft een plaatje voor ogen. Hij weet precies welke clubs hij interessant vindt en welke niet. Chelsea is een fantastische club. Als het definitief is, ben ik heel blij voor Hakim, en dan ben ik er heel trots op.”