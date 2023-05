Premium Het beste van De Telegraaf

Van de Streek sorteert voor op vertrek, Dost houdt deur naar nog een seizoen open ’Het is een gek seizoen, maar we kunnen het mooi afsluiten voor FC Utrecht’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Sander van der Streek. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - FC Utrecht, dat de play-offs donderdagavond aftrapt in eigen stadion tegen Sparta (aanvang 21.00 uur), is een vaste klant in de jaarlijkse barrage om Europees voetbal. Het zegt voldoende dat de Utrechters op de tienjaarsranking op basis waarvan de tv-gelden worden verdeeld, dit seizoen is opgeklommen naar de vijfde plek. Dat is niet alleen goed voor 700.000 euro extra, maar laat ook zien hoe stabiel de club presteert in de Eredivisie.