Holland Acht behaalt brons, vierde medaille in totaal Zilver voor zowel mannen als vrouwen dubbelvier op EK roeien

De Nederlandse mannen in de dubbelvier hebben bij de Europese kampioenschappen roeien in het Sloveense Bled het zilver veroverd. De ploeg, met nog twee leden van de boot die in Tokio olympisch goud veroverde, moest regerend wereldkampioen Polen ruim voorlaten, Italië werd derde.