Valverde biecht vreemde val op: ’Ik wilde een ’Van der Poel’ doen’

De Giro-overwinning van Richard Carapaz en de rivaliteit - binnen de eigen Movistarploeg - tussen Mikel Landa en Nairo Quintana worden onder meer belicht in de reeks. Valverde zorgde voor een komische noot in de docu over de Spaanse wielerformatie.

De wereldkampioen van 2018 kwam vorig jaar niet ongeschonden uit Luik-Bastenaken-Luik . Na een val op training moest hij opgeven in ’La Doyenne’, omdat er bij de Spanjaard een vochtophoping in het heiligbeen (bot in de wervelkolom) werd vastgesteld.

Nu blijkt dat die val op training van Valverde niet zo onschuldig tot stand kwam. De Spaanse veteraan wou immers een kunstje uitproberen à la Mathieu van der Poel. ,,Ik ga een Van der Poel doen”, zegt hij in de documentaire. Het draaide anders uit dan Valverde had gehoopt: „Ik probeerde een wheelie en belandde op de grond.”