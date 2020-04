Giovanni van Bronckhorst kan eind juni debuteren in China

De Chinese Super League zou eigenlijk eind februari al beginnen, maar als gevolg van de coronacrisis werd de start uitgesteld.

„Gebaseerd op de huidige situatie denk ik dat het seizoen eind juni of begin juli kan starten”, zegt Huang Shenghua tegen het Chinese staatspersbureau Xinhua. Hij verwacht dat het mogelijk is om een volledig seizoen te kunnen spelen als de competitie in de zomer begint.

Van Bronckhorst ondertekende begin dit jaar een contract voor twee jaar bij Guangzhou R&F. Hij nam assistent Jean-Paul van Gastel en fysiek trainer Arno Philips mee. Na de uitbraak van het coronavirus in China keerden ze even terug naar Nederland. Na een trainingskamp met de selectie in Dubai arriveerden ze vorige maand weer in China, waar ze eerst twee weken in quarantaine moesten. Van Bronckhorst hervatte twee weken geleden met zijn selectie de training.