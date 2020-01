De Kort fietst 616 donatiedollars bij elkaar

De 37-jarige ploeggenoot van Richie Porte, die de Santos Tour Down Under op zijn naam schreef, eindigde zelf als 129e in het eindklassement. De Kort hield daarmee slechts drie renners achter zich, waarmee het aantal donatiedollars niet heel hard omhoog schoot.

De Kort besloot vooraf aan de Tour Down Under voor elke renner die hij in de zes etappes en het eindklassement achter zich zou houden een dollar te doneren. Toen na rit één bleek dat hij vooral een dagelijks gevecht in de achterhoede ging voeren, verdubbelde hij dat bedrag. „Maar het is een zware week voor me geweest, vandaar dat ik heb besloten om voor elke kilometer die ik in de slotetappe op kop heb gereden ook twee dollar te betalen. Daarmee is het totaal op 616 uitgekomen”, aldus De Kort, die daarmee een mooi gebaar maakt naar het getroffen Australië.

