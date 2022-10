Premium Het beste van De Telegraaf

Irene Schouten begint met vraagtekens aan nieuw seizoen: ’Ik ben wat minder streng voor mezelf’

Ruim acht maanden geleden werd Irene Schouten, nadat ze drie olympische titels veroverde, een schaatsicoon. Vanaf dat moment stapte ze in een achtbaan die maar bleef doorrazen. Plots werd ze geleefd en wilde iedereen iets van de 30-jarige blondine, die zelf nog maar amper kan geloven wat er de afgelopen periode is gebeurd. „Ik heb eigenlijk nog helemaal geen tijd gehad om stil te staan en na te denken over wat me allemaal is overkomen.” En dat terwijl het nieuwe schaatsseizoen alweer voor de deur staat. Vanaf vrijdag komt Schouten in actie tijdens het World Cup Kwalificatie Toernooi in Heerenveen.