Oranje vermorzelt Chili met grootste WK-zege ooit: 14-0

Daarmee is de eerste missie geslaagd voor de coach die in september 2021 aantrad en Oranje nieuw leven moest inblazen. Dat deed Delmee met verve, zo is inmiddels wel gebleken. Met de poulewinst en een doelsaldo om mee thuis te komen (22-0), heeft het nieuwe Nederlands elftal in India haar visitekaartje afgegeven.

Vanaf nu gaat Oranje de knock-outfase van het wereldkampioenschap in en kan van alles gebeuren. Veel grote wedstijden willen in het hockey nog wel eens uitmonden in shoot-outs. Of Delmee en de zijnen het gat met de wereldtop hebben gedicht, zal snel blijken.

Parijs 2024

Het leek vooraf een bijna onmogelijke opgave voor de coach om met zijn zwaar gerenoveerde selectie al weer zo snel aan te haken. Feitelijk had de 49-jarige Brabander zijn vizier al over het WK op de Olympische Spelen van Parijs (2024) gericht.

Maar de topsporter in Delmee, zelf als speler tweevoudig olympisch kampioen en winnaar van het WK in 1998, zal geen prijs laten liggen als de mogelijkheid er is. In zijn eerste jaar als nationale keuzeheer won Oranje de Pro League. Het was weliswaar een postolympisch jaar en ‘powerhouse’ Australië deed niet mee, maar toch.

Rustdagen

De tegenstander moet voorkomen uit de winnaar van de tussenronde tussen de runner-up van Poule A en de nummer drie van Poule B. Zoals het er nu voorstaat, zal dat een confrontatie worden tussen Argentinië en Zuid-Korea, tenzij er gekke dingen gebeuren in het zuidoosten van India.

Lekker voor Oranje, tussen de monsteroverwinning op Chili en de kwartfinale die woensdag op het programma staat, zitten vijf rustdagen. Een prettige bijkomstigheid voor de ploeg dat nog geen enkele tegengoal hoefde te incasseren. Ook prettig: Jip Janssen kon tegen Chili naar hartenlust aan zijn sleeppush sleutelen. De cornerschutter van Kampong zwiepte vier keer raak.

Kansenregen

Seve van Ass (30), na een snelle onderschepping diep op Chileense helft, kreeg al na drie minuten een open kans, maar de oudste veldspeler van Oranje vergat tussen de palen te schieten. Even later hield Agustin Araya een hard backhandschot van Thierry Brinkman knap met zijn stick uit zijn doel. Koen Bijen had met Terrance Pieters en Brinkman voor het doel meer moeten doen na een cirkelpenetratie.

Het regende dus kansen en de openingstreffer kon niet uit blijven: uit de eerste de beste strafcorner sleepte Jip Janssen na zeven minuten hard en laag op de plank (1-0). Het was zijn eerste verzilverde corner van het toernooi. De Chilenen, in december in Argentinië ook al tweemaal een maatje te klein voor de ploeg van Delmee, werden volledig overlopen.