Newcastle United en Botman hebben Champions League-ticket bijna binnen

Dan Burn viert het feestje na de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Het moet wel raar lopen wil Newcastle United komend seizoen niet uitkomen in de Champions League. De ploeg met in de basis Sven Botman won in eigen huis met 4-1 van Brighton & Hove Albion. Zodoende is het gat met Liverpool nu vier punten.