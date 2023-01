Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

RKC Waalwijk wijst schikkingsvoorstel Bel Hassani af

16:14 uur RKC Waalwijk heeft het schikkingsvoorstel voor Iliass Bel Hassani afgewezen. De club gaat niet akkoord met het voorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

De tuchtcommissie van de KNVB zal de zaak maandagavond behandelen. Bel Hassani kreeg zaterdag tijdens de 2-0-overwinning op FC Emmen rood na een overtreding op Mark Diemers.

RKC Waalwijk, de nummer 10 van de Eredivisie, speelt de komende week tegen Go Ahead Eagles en Excelsior.

Van de Zandschulp traint na blessure mee bij Oranje voor Daviscup

15:00 uur Botic van de Zandschulp traint mee met de Daviscup-ploeg voor de ontmoeting van komend weekeinde met Slowakije. De nummer 1 van Nederland, die op de wereldranglijst de 35e plaats inneemt, scheurde eerder deze maand een spiertje in zijn bovenbeen. Van de Zandschulp liep die blessure op bij het toernooi van Pune in India.

De 27-jarige Veenendaler bereikte daar de halve eindstrijd en verloor vervolgens op de Australian Open in de tweede ronde van Tallon Griekspoor. Van de Zandschulp zei na die partij dat hij last had van zijn been en een MRI-scan zou laten maken. Op Twitter liet hij vorige week weten dat daarbij een spierscheurtje was geconstateerd. „Hopelijk ben ik op tijd fit voor de Daviscup.” Volgens de teammanager van Oranje traint Van de Zandschulp mee. Hij lijkt dus inzetbaar voor captain Paul Haarhuis.

Nederland en Slowakije staan zaterdag en zondag tegenover elkaar in Martiniplaza in Groningen. Inzet van de ontmoeting is een plaats in de Daviscup Finals in september. Haarhuis selecteerde Van de Zandschulp, Griekspoor en Tim van Rijthoven voor het enkelspel en Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop voor het dubbelspel.

Barcelona en Real Madrid tegenover elkaar in halve finale beker

14:18 uur Barcelona en Real Madrid zijn aan elkaar gekoppeld in de halve finale van de Copa del Rey. De uitslag van de bekerloting betekent dat er dit seizoen maar liefst vijf officiële Clásico’s zijn.

De heenwedstrijd in de halve eindstrijd van de beker staat op 1 of 2 maart in Madrid op het programma, waarna de terugwedstrijd in Barcelona op 4, 5 of 6 april volgt. De andere halve finale gaat tussen Osasuna en Athletic Club.

Eerder dit seizoen speelden Barcelona en Real Madrid al twee keer een officiële wedstrijd tegen elkaar. Op 16 oktober versloeg Real Madrid de aartsrivaal in het competitieduel in het Bernabéu (3-1), waarna Barcelona met dezelfde cijfers de finale van de Spaanse Supercup in Riyad won. Op 19 maart staan de twee ploegen opnieuw tegenover elkaar in de competitie in het Camp Nou.

Barcelona en Real Madrid speelden tijdens de voorbereiding op het seizoen in juli ook nog een wedstrijd in de Verenigde Staten, die de Catalaanse ploeg met 1-0 won.

Barcelona is koploper in Spanje met 47 punten uit achttien wedstrijden, naaste belager Real Madrid volgt op 5 punten achterstand.

Oekraïne: IOC promoot oorlog, moord en destructie

13:28 uur De Oekraïense overheid heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beticht van het promoten van „oorlog, moord en destructie.” Het IOC overweegt sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag toe te laten tot de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs, tot woede van Oekraïne.

„Het IOC kijkt met plezier toe hoe de Russische federatie Oekraïne verwoest. Het biedt Rusland zo een platform om hun genocide te promoten en moedigt het verder gaan met moorden aan”, schrijft adviseur Michailo Podoljak van president Volodimir Zelenski op Twitter. Hij richt zich met een cynische opmerking rechtstreeks tot IOC-voorzitter Thomas Bach. „Het Russische geld dat olympische hypocrisie koopt, heeft blijkbaar niet de geur van Oekraïens bloed. Toch, meneer Bach?”

De Duitser zei afgelopen week dat het niet past in het olympisch handvest om sporters uit Rusland en Belarus uit te sluiten. Het IOC onderzoekt of atleten uit die landen onder neutrale vlag en met allerlei voorwaarden toch kunnen meedoen aan de Spelen.

Bayern München houdt ook na matige serie vertrouwen in trainer

12:19 uur Voorzitter Herbert Hainer van de raad van commissarissen van Bayern München heeft zijn vertrouwen uitgesproken in trainer Julian Nagelsmann. De koploper van de Bundesliga wist sinds de jaarwisseling nog niet te winnen, maar volgens Hainer kan de coach de „juiste oplossingen” vinden.

„De lat ligt bij Bayern een stuk hoger, maar daar komen we wel weer. Het is Nagelsmann ook gelukt na een mindere fase in de herfst”, zei Hainer na het 1-1-gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt. Het was het derde gelijkspel op rij voor de ploeg, die nu nog 1 punt voorsprong heeft op naaste belager Union Berlin.

„Het team was uitstekend en inspirerend voor de winterstop. We hebben dezelfde spelers, ze kunnen het. Ik ben ervan overtuigd dat ze weer op het goede spoor komen”, aldus Hainer.

Bij Bayern staan de Oranje-internationals Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Daley Blind onder contract. De Ligt stond tegen Frankfurt in de basis. Gravenberch kwam als invaller in het veld, terwijl Blind op de bank bleef.

Motorcrosser Herlings twee jaar langer bij KTM

12.17 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn contract met Red Bull KTM Factory Racing met twee jaar verlengd. De 28-jarige Brabander, tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, ligt nu tot en met 2025 vast bij het in Oostenrijk gehuisveste team.

Herlings tekende zijn eerste contract bij KTM in 2009 en debuteerde in het jaar erop als 15-jarige in de MX2-klasse. Sinds die tijd was hij goed voor 99 grandprixoverwinningen in de diverse klassen, werd hij drie keer wereldkampioen in de MX2 en twee keer in de zwaarste categorie: in 2018 en 2021. Herlings miste het afgelopen seizoen volledig vanwege een gebroken linkerhiel en een daaropvolgende operatie.

Herlings is in voorbereiding op komend seizoen, dat op 12 maart begint in het Argentijnse Neuquen. „Ik ben nu wellicht de langst dienende atleet bij Red Bull KTM en er komen dus nog wat jaren bij. Ik werk al vijftien jaar goed samen met het team. We hebben allemaal dezelfde doelen. Het is ook mooi dat het team na zo’n donkere periode nog vertrouwen in me heeft”, aldus Herlings.

Teammanager Tony Cairoli noemt Herlings „een grote ster, zowel voor ons als de sport” en heeft alle vertrouwen in een geslaagde rentree. „Hij heeft een moeilijke periode achter de rug, maar hij is zo’n kampioen dat ik zeker weet dat hij weer gaat winnen.”

„We hebben een gepassioneerde en toegewijde jongen zien uitgroeien tot een van de beste motorcrossers ter wereld”, zegt Pit Beirer, directeur van KTM Motorsports. „We gaan aan zijn succesverhaal zeker nog een paar hoofdstukken toevoegen.”

Atlete Krumins treedt toe tot technische staf Atletiekunie

11.21 uur: Hardloopster Susan Krumins treedt op 1 februari toe tot de technische staf van de Atletiekunie. De tweevoudig medaillewinnaar op EK’s gaat bondscoach Tomasz Lewandowski ondersteunen op de middellange afstand, met daarbij een extra focus op de langere afstand. Krumins liep in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio nog de finale op de 10 kilometer, waarin ze wegens een blessure moest opgeven.

Krumins heeft als atlete twaalf jaar op topniveau gelopen. Ze nam deel aan de Spelen van Rio en Tokio en was vijf keer actief op een WK. Op de EK van 2014 in Zürich pakte ze brons op de 5000 meter. Vier jaar later volgde zilver op de 10 kilometer op de EK van Berlijn. De 36-jarige Nijmeegse zegt nu op een punt te zijn beland waarop ze haar „skill-set” wil verbreden. „Ik geloof niet in ’retirement’ en zal blijven lopen. Ik ga de ervaringen die ik in mijn professionele carrière heb opgedaan, gebruiken om de volgende generatie atleten naar de top te helpen. Deze rol is voor mij een perfecte kans om me verder te ontwikkelen als coach.” Krumins zal niet meer voor Nederland op toernooien uitkomen.

Technisch directeur Vincent Kortbeek is verheugd over de komst van Krumins. „Susan heeft in haar carrière altijd laten zien te kunnen presteren wanneer het er echt om ging. Dat is een belangrijk aspect voor elke atleet. Wij hebben in Nederland de ambitie om op de midden- en lange afstand structureel aansluiting te krijgen met de top in Europa en de wereld. Daarvoor zullen we een structuur neer moeten leggen waarbinnen de atleten zich verder moeten gaan ontwikkelen. Met de komst van Susan werken we weer een stapje verder aan die structuur”, aldus Kortbeek.

Antetokounmpo leidt Bucks met 50 punten naar winst

09.15 uur: Giannis Antetokounmpo verkeert momenteel in bloedvorm. De basketballer heeft Milwaukee Bucks in de NBA met maar liefst 50 punten naar een overwinning op New Orleans Pelicans geleid. Onder aanvoering van de 28-jarige Griek zegevierden de Bucks voor eigen publiek met 135-110. Antetokounmpo pakte ook nog eens 13 rebounds.

Eerder deze maand vestigde de sterspeler van de Bucks een persoonlijk record in de NBA door 55 punten te maken in een wedstrijd. Antetokounmpo, al twee keer gekozen tot MVP (meest waardevolle speler) van de NBA, wil naar eigen zeggen keer op keer uitblinken om zijn naam te vestigen in de geschiedenisboeken.

Momenteel scoort hij er in ieder geval op los. Sinds begin december maakte Antetokounmpo al in acht wedstrijden minimaal 40 punten, twee keer daarvan haalde hij dus ook de grens van vijftig punten.

„Ik wil mooie dingen laten zien waar mensen later met veel plezier op terugkijken, zoals ik zelf doe bij onder anderen Magic Johnson, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Allen Iverson, Kevin Durant en LeBron James. Zij hebben jarenlang zoveel moois gecreëerd”, aldus Antetokounmpo, die zelf zoiets hoopt te doen voor zijn twee jonge zoons van 2 en 1 jaar. „Het kan zijn dat ze straks zeggen: papa, je bent saai en stom, we willen jouw hoogtepunten niet zien, we hebben al zoveel over jou gehoord, we willen gewoon Scooby-Doo of zoiets kijken. Maar ik blijf gewoon doorgaan”, aldus de Griek, die in 2021 met Milwaukee Bucks kampioen werd.

Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles strijden om Super Bowl

07.32 uur: De wedstrijd om de Super Bowl gaat over twee weken tussen Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles. De Chiefs bereikten de finale van de American footballcompetitie NFL door Cincinnati Bengals met 23-20 te verslaan, de Eagles waren met 31-7 te sterk voor het door blessures verzwakte San Francisco 49ers. Voor de 64-jarige coach Andy Reid van Kansas City Chiefs wordt het op 12 februari in de finale een weerzien met de club waarbij hij veertien jaar hoofdcoach was.

„Ik heb daar een geweldige tijd gehad”, zei de Amerikaan. „Veertien jaar, dat is een lange tijd. Ik ben blij voor die club en blij voor de stad dat ze nu in de finale staan. Ze zijn gepassioneerd en houden van American football. Ik kan niet wachten op de clash tussen Kansas City en ’Philly’, het wordt een geweldige Super Bowl.”

Kansas City Chiefs tegen Philadelphia Eagles betekent ook een duel tussen de veelgeprezen quarterbacks Patrick Mahomes en Jalen Hurts. De finale van de NFL wordt gespeeld in het State Farm-stadion in Glendale, in de staat Arizona. Vorig jaar ging de Super Bowl naar Los Angeles Rams, dat de Bengals met 23-20 versloeg.

Philadelphia Eagles won de Super Bowl in 2018, door New England Patriots te kloppen. Kansas City Chiefs werd twee jaar later onder leiding van Reid kampioen, met een zege op San Francisco 49ers. In 2021 verloren de Chiefs de finale tegen Tampa Bay Buccaneers.

Arnold blijft tot en met WK 2026 bondscoach van Australië

07.29 uur: Graham Arnold blijft tot en met het volgende WK bondscoach van de Australische voetballers. De 59-jarige Arnold, oud-speler van onder meer NAC Breda en Roda JC, verlengde zijn contract tot en met 2026. Dan wordt het WK gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Arnold volgde na het WK van 2018 Bert van Marwijk op als bondscoach van de ’Socceroos’. Hij begon toen aan zijn tweede termijn als bondscoach bij de nationale ploeg. Arnold was eerder assistent van Guus Hiddink en had na het WK van 2006, waarop Australië de achtste finales bereikte, een tijdje zelf de leiding.

De oud-spits, die zelf 56 interlands speelde, leidde zijn land via de play-offs naar het WK in Qatar. Australië verraste door met overwinningen op Tunesië en Denemarken (twee keer 1-0) als nummer 2 in de poule achter Frankrijk de achtste finales te halen. Daarin moest de ploeg van Arnold het met 2-1 afleggen tegen Argentinië, dat uiteindelijk de wereldtitel pakte.

„Ik hou van Australië en van het Australische voetbal”, zegt Arnold. „Niets kan tippen aan de trots die ik voelde over onze prestaties in Qatar. De honger om door te gaan in deze rol is nog nooit zo sterk geweest. Ik weet zeker dat we met deze groep nog veel meer kunnen bereiken.”