Sport kort: Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles strijden om Super Bowl

Antetokounmpo leidt Bucks met 50 punten naar winst

09.15 uur: Giannis Antetokounmpo verkeert momenteel in bloedvorm. De basketballer heeft Milwaukee Bucks in de NBA met maar liefst 50 punten naar een overwinning op New Orleans Pelicans geleid. Onder aanvoering van de 28-jarige Griek zegevierden de Bucks voor eigen publiek met 135-110. Antetokounmpo pakte ook nog eens 13 rebounds.

Eerder deze maand vestigde de sterspeler van de Bucks een persoonlijk record in de NBA door 55 punten te maken in een wedstrijd. Antetokounmpo, al twee keer gekozen tot MVP (meest waardevolle speler) van de NBA, wil naar eigen zeggen keer op keer uitblinken om zijn naam te vestigen in de geschiedenisboeken.

Momenteel scoort hij er in ieder geval op los. Sinds begin december maakte Antetokounmpo al in acht wedstrijden minimaal 40 punten, twee keer daarvan haalde hij dus ook de grens van vijftig punten.

"Ik wil mooie dingen laten zien waar mensen later met veel plezier op terugkijken, zoals ik zelf doe bij onder anderen Magic Johnson, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Allen Iverson, Kevin Durant en LeBron James. Zij hebben jarenlang zoveel moois gecreëerd", aldus Antetokounmpo, die zelf zoiets hoopt te doen voor zijn twee jonge zoons van 2 en 1 jaar. "Het kan zijn dat ze straks zeggen: papa, je bent saai en stom, we willen jouw hoogtepunten niet zien, we hebben al zoveel over jou gehoord, we willen gewoon Scooby-Doo of zoiets kijken. Maar ik blijf gewoon doorgaan", aldus de Griek, die in 2021 met Milwaukee Bucks kampioen werd.

Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles strijden om Super Bowl

07.32 uur: De wedstrijd om de Super Bowl gaat over twee weken tussen Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles. De Chiefs bereikten de finale van de American footballcompetitie NFL door Cincinnati Bengals met 23-20 te verslaan, de Eagles waren met 31-7 te sterk voor het door blessures verzwakte San Francisco 49ers. Voor de 64-jarige coach Andy Reid van Kansas City Chiefs wordt het op 12 februari in de finale een weerzien met de club waarbij hij veertien jaar hoofdcoach was.

„Ik heb daar een geweldige tijd gehad”, zei de Amerikaan. „Veertien jaar, dat is een lange tijd. Ik ben blij voor die club en blij voor de stad dat ze nu in de finale staan. Ze zijn gepassioneerd en houden van American football. Ik kan niet wachten op de clash tussen Kansas City en ’Philly’, het wordt een geweldige Super Bowl.”

Kansas City Chiefs tegen Philadelphia Eagles betekent ook een duel tussen de veelgeprezen quarterbacks Patrick Mahomes en Jalen Hurts. De finale van de NFL wordt gespeeld in het State Farm-stadion in Glendale, in de staat Arizona. Vorig jaar ging de Super Bowl naar Los Angeles Rams, dat de Bengals met 23-20 versloeg.

Philadelphia Eagles won de Super Bowl in 2018, door New England Patriots te kloppen. Kansas City Chiefs werd twee jaar later onder leiding van Reid kampioen, met een zege op San Francisco 49ers. In 2021 verloren de Chiefs de finale tegen Tampa Bay Buccaneers.

Arnold blijft tot en met WK 2026 bondscoach van Australië

07.29 uur: Graham Arnold blijft tot en met het volgende WK bondscoach van de Australische voetballers. De 59-jarige Arnold, oud-speler van onder meer NAC Breda en Roda JC, verlengde zijn contract tot en met 2026. Dan wordt het WK gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Arnold volgde na het WK van 2018 Bert van Marwijk op als bondscoach van de ’Socceroos’. Hij begon toen aan zijn tweede termijn als bondscoach bij de nationale ploeg. Arnold was eerder assistent van Guus Hiddink en had na het WK van 2006, waarop Australië de achtste finales bereikte, een tijdje zelf de leiding.

De oud-spits, die zelf 56 interlands speelde, leidde zijn land via de play-offs naar het WK in Qatar. Australië verraste door met overwinningen op Tunesië en Denemarken (twee keer 1-0) als nummer 2 in de poule achter Frankrijk de achtste finales te halen. Daarin moest de ploeg van Arnold het met 2-1 afleggen tegen Argentinië, dat uiteindelijk de wereldtitel pakte.

„Ik hou van Australië en van het Australische voetbal”, zegt Arnold. „Niets kan tippen aan de trots die ik voelde over onze prestaties in Qatar. De honger om door te gaan in deze rol is nog nooit zo sterk geweest. Ik weet zeker dat we met deze groep nog veel meer kunnen bereiken.”