Een coach moet spelers ook inspireren

Bert van Marwijk. Ⓒ René Bouwman

De legendarische coach Ernst Happel hoorde ik het laatst in een documentaire op FOX zeggen. De vraag aan de coach van Feyenoord luidde wat nu belangrijker was voor een trainer-coach: de theorie of de praktijk? Happel liet er geen twijfel over bestaan. Maar liefst 90 procent van het vak bestond uit praktijk, slechts tien procent was theorie.