’Mister 1-0’ scoort 36e openingstreffer in carrière en 28e voor Ajax Kassa bij Davy Klaassen

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Davy Klaassen maakte maar weer eens de 1-0. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Davy Klaassen lijkt niet van plan zijn zwaarbevochten basisplaats zonder slag of stoot weer in te leveren. De middenvelder van Ajax deed tegen FC Twente zijn bijnaam ’Mister 1-0’ eer aan en had daarmee een aandeel in de verdiende en uiteindelijk ruime zege van de koploper: 5-0.