Van Gerwen pakt titel in Australië na comeback

De 33-jarige Brabander had in de halve finale de Engelsman Joe Cullen met 7-5 geklopt. Van Gerwen gooide toen al zijn dubbels raak. In de finale tegen Price, de wereldkampioen van 2021 die in de halve finale de Australiër Gordon Mathers met 7-1 overklaste, had de Nederlander aanvankelijk heel wat meer moeite om de dubbels te raken. Bij een achterstand van 4-2 gooide 'Mighty Mike' een score van 140 uit. Het bleek de ommekeer in de partij.

Enkele weken geleden bereikte Van Gerwen de finale van de US Masters in New York, ook onderdeel van de World Series of Darts. Hij moest het toen in Madison Square Garden echter afleggen tegen de Engelsman Michael Smith (4-8). Eind vorige maand won Van Gerwen voor de derde keer het World Matchplay. Ook toen versloeg hij Price in de finale, met 18-14.