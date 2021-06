Aftellen tot Spelen: IOC presenteert definitieve versie ’coronadraaiboek’ voor Tokio

DINSDAG 15 JUNI

IOC presenteert definitieve versie ’coronadraaiboek’ voor Spelen

16.10 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft het definitieve handboek vol regels gepresenteerd waar sporters en officials zich gedurende de Olympische Spelen aan moeten houden. In de derde editie staan enkele wijzigingen en toevoegingen ten opzichte van de vorige twee handboeken. De sporters moeten zich, zoals al bekend was, gedurende de Spelen dagelijks laten testen op het coronavirus.

Iedereen die naar Japan reist voor de Spelen moet zich binnen 96 uur voor vertrek twee keer laten testen. Bij aankomst wacht een zogeheten speekseltest op de luchthaven. In de eerste drie dagen moet iedereen (sporters, officials, trainers, journalisten) dagelijks zo’n speekseltest doen. Voor de sporters en officials blijft dat tijdens de Spelen dagelijkse routine.

Wie zich niet aan alle regels houdt uit het handboek, dat bestaat uit zeventig pagina’s, kan zelfs gediskwalificeerd worden van de Spelen. Na de eerste ’overtreding’ volgt een waarschuwing. Daarna kan de accreditatie, die nodig is om toegang te krijgen tot alle olympische locaties, tijdelijk worden ingetrokken. In het uiterste geval volgen uitsluiting van de Spelen en diskwalificatie. Het IOC dreigt ook met financiële consequenties.

Het handboek is door het olympisch comité opgesteld in samenspraak met wetenschappers, sportorganisaties en de Japanse partners van het IOC. „Niet iedereen kent de regels”, zegt directeur Christophe Dubi van het IOC. „Het is van groot belang dat de maatregelen die in het draaiboek staan gerespecteerd worden, om de Spelen veilig te houden voor alle deelnemers en de Japanse bevolking.”

De Spelen, die met een jaar zijn uitgesteld vanwege het coronavirus, beginnen officieel op 23 juli in Tokio.

VRIJDAG 11 JUNI

Japan gaat 18.000 medewerkers Olympische Spelen vaccineren

11:42 uur Zo’n 18.000 medewerkers aan de Olympische Spelen worden volgende week in Japan gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat onder meer om scheidsrechters, personeel in het olympisch dorp, medewerkers van de dopingcontroles en Japanners die op de luchthaven alle buitenlandse gasten ontvangen. Ook een deel van de 70.000 vrijwilligers wordt gevaccineerd.

„We vaccineren de mensen die regelmatig contact zullen hebben met de atleten”, zei voorzitter Seiko Hashimoto van het organisatiecomité. Het vaccineren begint eind volgende week, op een speciaal daarvoor ingerichte locatie. Het is de bedoeling dat de 18.000 mensen waar het om gaat kort voor de openingsceremonie van de Spelen op 23 juli hun tweede prik krijgen.

In Japan is het vaccineren van de bevolking traag op gang gekomen. Pas 4 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Een meerderheid van de Japanners ziet de komst van sporters uit zo’n tweehonderd landen dan ook eigenlijk helemaal niet zitten. Ze zijn bang voor verdere verspreiding van het coronavirus. De groei van het aantal besmettingen is de afgelopen periode afgenomen.

Hashimoto heeft de leiders van de G7, die dit weekeinde bij elkaar komen in Groot-Brittannië, opgeroepen om hun steun uit te spreken voor het doorgaan van de Spelen.

DONDERDAG 10 JUNI

Turnster Thorsdottir ziet af van eerste olympische kwalificatie

10.35 uur: Turnster Eythora Thorsdottir moet zondag in Rotterdam de eerste teamkwalificatie voor een plek in het olympisch team aan zich voorbij laten gaan. Ze is nog onvoldoende hersteld van een blessure aan haar enkels.

„Ik heb al weer heel wat stappen gemaakt, maar de eerste kwalificatie komt voor mij helaas net wat te vroeg”, laat Thorsdottir weten. „De aankomende weken ga ik mijn uiterste best doen om er tijdens de tweede kwalificatie wel bij te kunnen zijn.”

De tweede olympische teamkwalificatie is op 26 juni, eveneens in Rotterdam. Na deze wedstrijden wordt bekendgemaakt welke vier turnsters Oranje gaan vertegenwoordigen bij de Olympische Spelen in Tokio. Nederland heeft zich bij de WK van 2019 als team geplaatst voor de Spelen.

De olympische trajectselectie bestaat naast Thorsdottir uit Elze Geurts, Sara van Disseldorp, Vera van Pol, Sanna Veerman, Naomi Visser, Tisha Volleman, Lieke Wevers en Sanne Wevers

WOENSDAG 9 JUNI

Atleten in Tokio ook met GPS gevolgd

16.32 uur: Tijdens de Olympische Spelen in Tokio zullen atleten ook met GPS gevolgd worden, in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregel geldt tevens voor journalisten, zo liet directeur Toshiro Muto van het organisatiecomité weten.

Er werd expliciet bij vermeld dat het niet de bedoeling is de betrokkenen bij iedere beweging daadwerkelijk in de gaten te houden. Mocht een atleet onverhoopt echter besmet raken, dan kan via het systeem gemakkelijker worden getraceerd met wie deze in contact is geweest.

In Japan zijn nog steeds grote zorgen dat de Olympische Spelen een toename van het aantal besmettingen zullen veroorzaken. Veel mensen uit het land zien liever dat het evenement net als vorig jaar niet doorgaat.

Japan wil nog minder buitenlanders bij Spelen Tokio

14.33 uur: Japan wil het aantal buitenlanders dat de Olympische Spelen in Tokio bijwoont, verder terugschroeven. Premier Yoshihide Suga heeft woensdag in het parlement gezegd dat nog minder officials, stafleden en journalisten van overzee worden toegelaten. Al eerder was beslist het oorspronkelijke aantal van 180.000 geaccrediteerden meer dan te halveren en buitenlandse fans niet toe te laten.

Met dit besluit wil Suga verspreiding van het coronavirus verder tegengaan. Japan is nog steeds bezig een nieuwe besmettingsgolf in te dammen.

De Japanse premier herhaalde het standpunt van de regering dat de Spelen in Tokio doorgaan.

De Spelen beginnen op 23 juli. De afgelopen maanden is de roep in Japan om het sportevenement opnieuw af te gelasten toegenomen door het toenemende aantal besmettingen in het land. Ook het vaccineren is traag op gang gekomen. Suga beloofde dat rond november iedereen in Japan een inenting kan hebben.

’Japan neigt naar toelaten eigen inwoners bij Spelen’

10:00 uur Japan neigt ernaar de eigen bevolking wel toestemming te geven om wedstrijden te bezoeken tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Japanse media meldde geen concrete aantallen of maximale bezettingspercentages voor stadions.

De regering en het organisatiecomité wilden het bericht niet bevestigen. Een definitief besluit over het toelaten van Japanse toeschouwers moet deze maand worden genomen. Buitenlandse toeschouwers zijn niet welkom. Dat besluit is al eerder genomen.

De regering van Japan was vorige maand nog heel terughoudend over publiek bij de Spelen, maar toen waren de coronacijfers minder gunstig dan nu. In het land is het vaccinatieprogramma op gang gekomen en daalt ook het aantal besmettingen.

Om de zorgen over de verspreiding van het virus verder weg te nemen, heeft de organisatie bepaald dat alle journalisten die naar Japan komen om verslag te doen van de Spelen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Ze mogen gedurende de eerste twee weken alleen in hotels en op sportlocaties komen die vooraf zijn opgegeven.

DINSDAG 8 JUNI

Directeur Spelen van Tokio: geen woord over uitstel of afstel

14.38 uur: Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio heeft met geen woord gepraat over uitstel of afstel van het mondiale sportevenement. Dat zei directeur Toshiro Muto na een bestuursvergadering, op de dag dat ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC) weer over de situatie in Tokio gaat praten. „We hebben het niet over afstel, uitstel of zoiets gehad”, zei Muto.

Hoewel een meerderheid van de Japanse bevolking tegen het doorgaan van de Spelen is vanwege de situatie met het coronavirus in het land, willen het IOC en het organisatiecomité het evenement gewoon laten doorgaan. De Spelen beginnen op 23 juli.

Volgens Muto is wel gesproken over de mogelijkheid om nog meer betrokkenen te vaccineren. Het IOC heeft duizenden doses van het vaccin van BioNTech/Pfizer ingekocht, zodat alle sporters, officials en journalisten die naar Tokio komen vooraf een prik kunnen halen. „We discussiëren of we ook meer stafleden die bij de Spelen zijn betrokken moeten vaccineren”, zei Muto.

In Japan is het vaccinatieproces pas net op gang gekomen. Pas zo’n 4 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Het gastland van de Spelen zit in de vierde coronagolf, al neemt het aantal nieuwe besmettingen de laatste weken af. „Ik bid dat deze pandemie zo snel mogelijk onder controle is gebracht”, zei Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité.

Hashimoto benadrukte dat alle journalisten die naar Japan komen om verslag te doen van de Spelen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Ze mogen gedurende de eerste twee weken alleen in hotels en op sportlocaties komen die vooraf zijn opgegeven.

Vijftien Nederlandse zwemmers naar Spelen in Tokio

09:31 uur Nederland stuurt vijftien zwemmers naar de Olympische Spelen van Tokio. Naast de elf zwemmers die zich op een individuele afstand hebben gekwalificeerd, gaan Kim Busch, Marrit Steenbergen, Stan Pijnenburg en Caspar Corbeau mee voor de estafettenummers. Bij de vorige Spelen in Rio wist de zwemploeg geen enkele medaille te pakken op de langebaan.

Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman veroverden wel olympisch goud op de 10 kilometer in het open water. Zij gaan in Tokio op jacht naar titelprolongatie.

Kira Toussaint heeft zich zowel op de 100 als 200 meter rugslag geplaatst, maar ze komt in Tokio alleen in actie op de kortste afstand. De rugslagspecialiste focust zich verder op de estafettes.

De Nederlandse waterpolosters en de schoonspringsters Inge Jansen (3-meterplank) en Celine van Duijn (10 meter) hebben zich ook gekwalificeerd voor de Spelen. Mogelijk komen daar de synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer nog bij.

Topviroloog Japan bang voor verspreiding corona tijdens Spelen

Een Japanse topviroloog heeft de weerstand in Japan tegen het doorgaan van de Olympische Spelen verder aangewakkerd. Professor Hiroshi Oshitani, een van de regeringsadviseurs in de coronapandemie, heeft gewaarschuwd voor de verspreiding van het virus tijdens de Spelen in Tokio.

„De regering en het organiserend comité, inclusief het Internationaal Olympisch Comité, blijven zeggen dat ze een veilige Olympische Spelen houden. Maar iedereen weet dat er een risico is. Het is 100 procent onmogelijk om een Olympische Spelen te houden zonder risico op verspreiding van infecties in Japan en ook in andere landen na de Spelen”, aldus Oshitani in de Britse krant The Times.

„Er zijn landen die niet veel coronagevallen hebben en landen die ook geen varianten van het virus hebben. De Olympische Spelen moeten er niet voor zorgen dat het virus naar deze landen wordt verspreid. Veel landen hebben ook nog geen vaccin”, aldus de viroloog.

MAANDAG 7 JUNI

Olympisch tenniskampioene Puig mist Spelen van Tokio

07.53 uur: Tennisster Monica Puig, de olympisch kampioene van Rio 2016, mist de Olympische Spelen van Tokio vanwege een operatie aan haar schouder. De 27-jarige Puig staat al maanden aan de kant. In een video op Instagram liet de tennisster uit Puerto Rico weten dat ze onlangs weer een operatie heeft ondergaan aan haar rechterschouder.

„Ik moet de Spelen van Tokio daarom overslaan”, zei Puig, met haar arm in een mitella. „Het was een heel moeilijke en zware beslissing. Maar ik moet ook denken aan de toekomst en ik wil mijn carrière zo lang mogelijk doortrekken. Ik hoop te kunnen meedoen aan de Spelen van Parijs in 2024.”

Puig, afgezakt naar plek 168 op de wereldranglijst, kwam vorig jaar op Roland Garros voor het laatst in actie. Ze werd toen in de eerste ronde uitgeschakeld, net als enkele weken daarvoor op de US Open.

Puig bezorgde haar land in 2016 de eerste gouden plak ooit op de Olympische Spelen. Ze versloeg de Duitse Angelique Kerber in de finale in Rio in drie sets (6-4 4-6 6-1). De Puerto Ricaanse won in haar carrière pas één WTA-titel, in 2014 in Straatsburg.

ZONDAG 6 JUNI

Brons voor windsurfster De Geus, Bouwmeester vierde in Medemblik

18.40 uur: Windsurfster Lilian de Geus heeft de Allianz Regatta in Medemblik afgesloten op de derde plaats. De drievoudig wereldkampioene kwam als eerste over de finish in de medalrace, maar ze kon niet verder meer stijgen in het klassement. Het goud was voor de Italiaanse Marta Maggetti, die als tweede eindigde in de finale met dubbele punten.

„In het begin van de week had ik wat problemen om snelheid te krijgen, maar vandaag ging het heel goed”, concludeerde De Geus. „Dat ik aanvankelijk geen snelheid had, kwam ook omdat er minder wind was en ik wat nieuw materiaal aan het testen was. Daarnaast maak ik nog veel uren voor de Olympische Spelen, dus ik ben een beetje moe. Toch kon ik in Medemblik veel doen en goed oefenen. Ik heb weer wat wedstrijdritme kunnen opbouwen.”

Bij de mannen kwam Kiran Badloe slechts in vijf van de twaalf races in actie. De drievoudig wereldkampioen deed het in Medemblik rustig aan wegens een lichte voetblessure.

Olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester moest in de Laser Radial genoegen nemen met de vierde plek in het eindklassement. In de medalrace (vijfde) ging de Friezin niet goed van start, waardoor een medaille er net niet meer inzat. „Ik maakte het mezelf wel wat moeilijk vandaag. Ik was met van alles bezig, mijn snelheid, beter naar de wind kijken en nog wat andere zaken. Alles in voorbereiding hoe we straks in Tokio gaan varen. Maar ik was niet in het nu aan het zeilen, niet hier op de Allianz Regatta. En dat werkt dus niet. Maar al met al een goede week. Fijn om weer te racen.”

Laila van der Meer en Bjarne Bouwer pakten goud in de Nacra17-klasse. Het duo mikt op deelname aan de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Goud voor beachvolleyballers Brouwer/Meeuwsen in Ostrava

18.18 uur: De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben goud veroverd bij het viersterrentoernooi van de WorldTour in Ostrava. Het Nederlandse duo bekroonde een prima toernooi met een indrukwekkende zege in de finale. Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Ondrej Perusic/David Schweiner werd voor een fanatiek thuispubliek in drie sets verslagen: 13-21 21-19 15-13.

Brouwer en Meeuwsen keken in de beslissende set tegen een achterstand van 6-10 aan. Daarna sloeg het Nederlandse koppel met 5 punten op rij binnen. Via een tussenstand van 13-13 haalde het mentaal sterke duo alsnog de titel binnen.

Voor Brouwer en Meeuwsen was het de eerste finale op de WorldTour in ruim anderhalf jaar. In 2018 behaalde het Nederlandse koppel de laatste eindzege in dit circuit.

Brouwer en Meeuwsen, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, versloegen in de halve finales de Brazilianen George en André in drie sets: 22-20 24-26 16-14. In de kwartfinales hadden Brouwer en Meeuwsen afgerekend met Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde (21-19 21-18). Varenhorst en Van de Velde konden zich in Ostrava verzekeren van deelname aan de Spelen als ze in de top 3 waren geëindigd. Zij krijgen nu nog één kans, op de Continental Cup van eind deze maand in Den Haag.

ZATERDAG 5 JUNI

Viervoudig kampioen Farah mist limiet 10.000 meter

23.16 uur: De Britse hardloopgrootheid Mo Farah heeft vooralsnog geen olympisch ticket in bezit. De 38-jarige viervoudig olympisch kampioen kwam bij de European Cup in Birmingham niet in de buurt van de limiet op de 10.000 meter. Farah eindigde als achtste in 27.50,54, terwijl hij 27.28,00 of sneller had moeten lopen.

De Fransman Morhad Amdouni won in 27.32,39 en plaatste zich wel voor de olympische 10.000 meter. Evenals de Belg Bashir Abdi, die als tweede eindigde in 27.24,41. De Spanjaard Carlos Moya liep als nummer 3 ook onder de limiet: 27.25,00.

Björn Koreman liep in Birmingham de B-race. De Brabander, die deze week hoorde dat zijn 2.11.07 op de marathon niet goed genoeg is voor uitzending naar de Spelen, eindigde als 8e in een persoonlijk record van 29.06,56. Jasmijn Lau werd 13e in de A-race van de vrouwen in 32.53,78.

Zeiler Bos mist olympische kwalificatie

22.57 uur: Duko Bos is er niet in geslaagd zich op de Allianz Regatta in Medemblik te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. In de Laserklasse (ILCA7) moest hij een top 5-resultaat halen voor kwalificatie, maar door een 19e en 14e plaats zaterdag zakte Bos naar plek 12 in het klassement en mist hij de medalrace van zondag. Het was voor de 26-jarige Rotterdammer zijn laatste kans om zich te plaatsen voor Tokio.

„Het ging niet echt goed. Ik maak het te moeilijk in mijn hoofd en daardoor heb ik niet kunnen laten zien wat ik kan”, zei Bos. „Ik baal er heel erg van.” Niels Broekhuizen staat na een vijfde en vierde plaats vierde in het klassement en kan met een goed resultaat nog tweede of derde eindigen.

Marit Bouwmeester zakte door een 19e en 11e plaats zaterdag naar de vijfde plaats in de Laser Radial-klasse. Om brons te winnen in Medemblik moet ze de medalrace winnen en hopen dat haar Poolse en Russische concurrente minimaal vijf plaatsen achter haar eindigen. Lilian de Geus staat vooraf aan de medalrace derde in de klasse RS:X.

Laila van der Meer en Bjarne Bouwer wonnen in een klein veld van vier boten de Regatta in de klasse Nacra 17. „Natuurlijk zijn we er blij mee, maar het goud zou veel meer waard zijn geweest met veel meer boten”, zei Brouwer.

Fontijn bokst zich opnieuw naar Olympische Spelen

21.09 uur: Nouchka Fontijn mag zich opmaken voor haar tweede deelname aan de Olympische Spelen. De 33-jarige Schiedamse verzekerde zich op het Europees kwalificatietoernooi in Parijs van een ticket voor Tokio in de klasse tot 75 kilogram door in de kwartfinales de Zweedse Love Holgersson te verslaan. Na drie ronden stapte Fontijn overtuigend als winnares uit de ring.

Fontijn veroverde op haar eerste Spelen, vijf jaar geleden in Rio de Janeiro, de zilveren medaille. Ze heeft ook drie zilveren WK-medailles. De als tweede geplaatste Nederlandse verkeerde lange tijd in de veronderstelling dat ze in Parijs twee partijen moest winnen om zich te kwalificeren voor de Spelen in Japan. Haar eerste tegenstander, de Griekse Kyriaki Aslanidi, trok zich echter terug en daardoor kreeg Fontijn een vrije doortocht naar de kwartfinale.

De juryleden waren in de partij tegen Holgersson unaniem in hun beslissing. Hoewel de Zweedse een aantal ferme stoten wist uit te delen aan Fontijn, was de Schiedamse vanaf het begin van het gevecht de betere. Zij gaf de rake klappen die de doorslag gaven. Komende maandag bokst ze de halve finales in Parijs, maar Tokio is binnen.

Bokser Lacruz plaatst zich voor Olympische Spelen

15.46 uur: Bokser Enrico Lacruz mag komende zomer in Tokio voor de tweede keer deelnemen aan de Olympische Spelen. De Nederlander had bij het Europees kwalificatietoernooi in Parijs in de klasse tot 63 kilogram nog één overwinning nodig. Zaterdag was hij duidelijk te sterk voor Rexhildo Zeneli uit Albanië.

Lacruz had eerder tijdens het vorig jaar maart vanwege corona afgebroken olympisch kwalificatietoernooi zijn eerste partij gewonnen. Op het kort daarna gestaakte toernooi was Fontijn (-75 kg) nog niet in actie gekomen. Zij ging er daarom vanuit in Parijs twee wedstrijden te moeten boksen tot bleek dat haar eerste tegenstandster, de Griekse Kyriaki Aslanidi, zich had teruggetrokken. Fontijn neemt het op tegen de Zweedse Lover Holgersson.

VRIJDAG 4 JUNI

Basketbalsters 3x3 winnen nu wel van Estland

19.41 uur: De Nederlandse basketbalsters 3x3 hebben op de eerste dag van het olympisch kwalificatietoernooi in het Hongaarse Debrechen gewonnen en verloren. Eerst werd Estland werd met 11-10 verslagen. Met haar derde tweepunter van de wedstrijd zorgde Ilse Kuijt op de valreep voor de beslissende score. Daarna volgde een nederlaag tegen Hongarije, 12-14.

De ploeg van bondscoach Hakim Salem strandde vorige week op het olympisch kwalificatietoernooi in Graz in de groepsfase en trof nu uitgerekend de twee ploegen waarvan het toen verloor. In Debrecen is nog één ticket te verdienen voor de Olympische Spelen. De Nederlandse mannen plaatsten zich vorige week wel voor Tokio.

Voor Nederland speelden tegen Estland en Hongarije Loyce Bettonvil, Jill Bettonvil, Kuijt en Noortje Driessen.

LeBron James sluit deelname aan Spelen uit

17:28 uur De Amerikaanse topbasketballer LeBron James doet niet mee aan de Olympische Spelen van Tokio. De 36-jarige vedette van Los Angeles Lakers wil zich de komende maanden concentreren op het promoten van de film ’Space Jam: A New Legacy’. Hij speelt daarin de hoofdrol.

Na de uitschakeling van de LA Lakers in de eerste ronde van de play-offs van de NBA tegen de Phoenix Suns zei James dat Tokio niet meer aan de orde is. „Ik denk dat ik deze zomer voor de Tune Squad ga spelen in plaats van op de Olympische Spelen”, zei hij, verwijzend naar zijn team in de film. „Daar ligt mijn focus.”

James wil bovendien een maand rust nemen, vooral om een geblesseerde enkel tijd te geven volledig te genezen.

Met de Amerikaanse nationale selectie won James goud op de Olympische Spelen van Peking (2008) en Londen (2012). In Athene in 2004 was er brons voor de VS met James in de gelederen.

Keniaanse olympische ploeg gewoon op trainingskamp in Japan

14:03 uur De Keniaanse sportploeg zal zich als gepland in Japan voorbereiden op de Olympische Spelen. Het bericht dat de stad Kurume uit angst voor toenemende besmettingen met het coronavirus het trainingskamp van Kenia zou hebben afgelast, klopt volgens de burgemeester van de stad niet. De Japanse ploeg is vanaf 5 juli welkom, wist een woordvoerder van de Japanse ambassade in Kenia te melden.

Het olympisch comité van Kenia bleek informatie vanuit Japan verkeerd te hebben begrepen. De Afrikanen verkeerden in de veronderstelling dat het stadsbestuur van Kurume alle sportfaciliteiten had overgenomen om er vaccinatiecentra van te maken. Dat bleek een misvatting. „We zijn blij dat het probleem is opgelost en we zullen doorgaan met ons olympisch trainingsprogramma zoals gepland in Kurume”, aldus een woordvoerder van de Kenianen.

Kenia stuurt vooral atleten naar Japan. Het land eindigde op de Spelen van Rio in 2016 op de vijftiende plaats in de medaillespiegel met dertien medailles, merendeels behaald in de atletiek.

’Japan is verdoemd en kan niet meer onder de Spelen uit komen’

12.08 uur: Japan voelt zich gedwongen om komende zomer de Olympische Spelen te huisvesten. Dat zegt oud-judoka Kaori Yamaguchi, bestuurslid van het Japans olympisch comité, in een opiniestuk op de website van persbureau Kyodo News. Volgens Yamaguchi hebben de Spelen van Tokio al hun betekenis verloren en worden ze alleen maar gehouden omdat het moet van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

„Het lijkt erop dat het IOC de publieke opinie in Japan niet zo belangrijk vindt”, schrijft de 56-jarige Japanse, de wereldkampioene van 1984 in de klasse tot 52 kilogram. „De Japanse regering, het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen en het IOC lijken de dialoog te vermijden, ondanks de zorgen die de Japanse bevolking heeft. We zijn in het nauw gedreven en kunnen er nu niet meer onderuit. Ik denk dat we de kans om de Spelen te cancelen al hebben gemist, het is te laat. We zijn verdoemd als we het doen en we zijn verdoemd als we het niet doen.”

Hardloopgrootheid Farah maakt na 4 jaar rentree op 10.000 meter

10.47 uur: De Britse atleet Mo Farah loopt zaterdag in Birmingham zijn eerste 10.000 meter op de baan sinds de WK in Londen in 2017, toen hij zijn derde wereldtitel veroverde. De 38-jarige viervoudig olympisch kampioen wil zich op de European Cup kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. De limiettijd is 27.28.00.

Farah besloot vier jaar geleden na de mondiale titelstrijd afscheid te nemen van de baan en zich volledig toe te leggen op de marathon. Dat verliep minder succesvol dan gedacht, ook al won hij in 2018 de marathon van Chicago in 2.05.11. Hij liet in 2019 al weten dat hij zou terugkeren op de baan. Doel is een vijfde olympische gouden medaille. Hij won op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 steeds de ’dubbel’ (5000 en 10.000 meter).

Vorig jaar verbeterde Farah nog in Brussel het werelduurrecord en zette het op 21 kilometer en 330 meter. Toch is het even afwachten hoe het met zijn vorm is, want de geboren Somaliër zette daarna het hardlopen op een lager pitje om mee te kunnen doen aan een populaire Britse realityshow. „Mijn trainingen zijn goed gegaan en ik heb één kans om me te kwalificeren. Het wordt spannend. Ik heb de baan echt gemist”, zei Farah in aanloop naar de wedstrijd.

De Nederlander Björn Koreman staat ook aan de start op de 10.000 meter in Birmingham. Hij hoorde eerder deze week dat zijn 2.11.07 op de marathon niet goed genoeg is voor uitzending naar de Spelen. Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen vormen de marathonselectie voor de olympische race in Sapporo.

Bondscoach gaat met dressuurruiters ’via smal pad’ naar Tokio

06.30 uur: Met Edward Gal en de zonen van de legendarische hengst Totilas als uitgesproken favoriet begint de Nederlandse top van de dressuur dit weekeinde aan de eerste selectiewedstrijd voor de Olympische Spelen van Tokio. In Ermelo staat de nationale titelstrijd op het programma. Waar TeamNL staat? „Dat is in dit coronatijdperk heel moeilijk te zeggen”, aldus bondscoach Alex van Silfhout.

„We hebben veel nieuwe combinaties, met goede, jonge paarden”, zegt Van Silfhout. „Wat dat betreft ziet het er allemaal goed uit. Ze hebben inmiddels ook allemaal aan de internationale scores voldaan, die noodzakelijk zijn om op de Olympische Spelen te kunnen starten. Ook dat is een positieve ontwikkeling. Probleem is wel dat we in bepaalde opzichten te weinig hebben kunnen doen. Er is een gebrek aan wedstrijden geweest.”

Toch is er veel werk gedaan, ondanks alle beperkende maatregelen. Van Silfhout: „We hebben veel samen kunnen trainen, onder meer bij de ruiters op stal. Bovendien geldt ons hoofdkantoor in Ermelo als een topsportlocatie, zodat we daar konden samenkomen. Ook daar hebben we gebruik van gemaakt. Maar het laatste stapje maak je in de wedstrijden. Pas daar kun je laten zien dat alles echt goed op orde is.”

Want veel factoren spelen mee, zegt Van Silfhout. „Hoe houdt een paard zich op een lange reis? Van de meeste weten we dat nu niet, omdat ze zo’n reis nog nooit hebben gemaakt. En voor een ruiter is goed rijden op een training nog heel iets anders dan op een wedstrijd. Hoe gaat hij of zij straks met de druk om. Dat zijn allemaal dingen die we vaak niet weten. Wat dat betreft is het een smal pad dat leidt naar Tokio.”

Bij de nationale titelstrijd het komend weekeinde in Ermelo en het CHIO van Rotterdam gaan de beslissingen vallen. Van Silfhout: „Nu moet men wel onder druk presteren. Dat voelen de ruiters wel en dat is ook goed. Na deze wedstrijden weten we vermoedelijk veel meer. Het gaat er nu echt om en dat is precies wat we nodig hebben. We hebben een vrij lange lijst met kandidaten en voorlopig sta ik er volledig objectief in. Iedereen krijgt de kans het echt te laten zien nu.”

Tegenslagen waren er al wel. Zo was Emmelie Scholtens genoodzaakt zich terug te trekken uit de voorlopige selectie, wegens een blessure van de hengst Desperado. Zij richt zich nu op de Europese titelstrijd, later in het seizoen in het Duitse Hagen. „Een grote teleurstelling”, aldus Van Silfhout. „Maar we weten dat dit er ook bij hoort. In elke tak van sport heeft men last van blessures in aanloop naar grote toernooien. Ja, je zou kunnen zeggen dat wij in dat opzicht met ruiter en paard een dubbel risico lopen.”

„Maar welke vier straks naar Tokio gaan? Ik heb zelfs voor mezelf nog helemaal geen lijstje gemaakt. Dat vind ik niet verstandig. We beginnen blanco aan dit traject. Alle A- en B-kaderleden krijgen een kans, na dit weekeinde weten we ongetwijfeld meer. Natuurlijk heb ik gezien dat bijvoorbeeld Edward Gal in de ring al een paar keer het nodige heeft gepresteerd. Maar nogmaals, dat is iets om straks over na te denken.”