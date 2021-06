Aftellen tot Tokio: ’Japan is verdoemd en kan niet meer onder Spelen uit komen’

VRIJDAG 4 JUNI

’Japan is verdoemd en kan niet meer onder de Spelen uit komen’

12.08 uur: Japan voelt zich gedwongen om komende zomer de Olympische Spelen te huisvesten. Dat zegt oud-judoka Kaori Yamaguchi, bestuurslid van het Japans olympisch comité, in een opiniestuk op de website van persbureau Kyodo News. Volgens Yamaguchi hebben de Spelen van Tokio al hun betekenis verloren en worden ze alleen maar gehouden omdat het moet van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

„Het lijkt erop dat het IOC de publieke opinie in Japan niet zo belangrijk vindt”, schrijft de 56-jarige Japanse, de wereldkampioene van 1984 in de klasse tot 52 kilogram. „De Japanse regering, het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen en het IOC lijken de dialoog te vermijden, ondanks de zorgen die de Japanse bevolking heeft. We zijn in het nauw gedreven en kunnen er nu niet meer onderuit. Ik denk dat we de kans om de Spelen te cancelen al hebben gemist, het is te laat. We zijn verdoemd als we het doen en we zijn verdoemd als we het niet doen.”

Hardloopgrootheid Farah maakt na 4 jaar rentree op 10.000 meter

10.47 uur: De Britse atleet Mo Farah loopt zaterdag in Birmingham zijn eerste 10.000 meter op de baan sinds de WK in Londen in 2017, toen hij zijn derde wereldtitel veroverde. De 38-jarige viervoudig olympisch kampioen wil zich op de European Cup kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. De limiettijd is 27.28.00.

Farah besloot vier jaar geleden na de mondiale titelstrijd afscheid te nemen van de baan en zich volledig toe te leggen op de marathon. Dat verliep minder succesvol dan gedacht, ook al won hij in 2018 de marathon van Chicago in 2.05.11. Hij liet in 2019 al weten dat hij zou terugkeren op de baan. Doel is een vijfde olympische gouden medaille. Hij won op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 steeds de ’dubbel’ (5000 en 10.000 meter).

Vorig jaar verbeterde Farah nog in Brussel het werelduurrecord en zette het op 21 kilometer en 330 meter. Toch is het even afwachten hoe het met zijn vorm is, want de geboren Somaliër zette daarna het hardlopen op een lager pitje om mee te kunnen doen aan een populaire Britse realityshow. „Mijn trainingen zijn goed gegaan en ik heb één kans om me te kwalificeren. Het wordt spannend. Ik heb de baan echt gemist”, zei Farah in aanloop naar de wedstrijd.

De Nederlander Björn Koreman staat ook aan de start op de 10.000 meter in Birmingham. Hij hoorde eerder deze week dat zijn 2.11.07 op de marathon niet goed genoeg is voor uitzending naar de Spelen. Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen vormen de marathonselectie voor de olympische race in Sapporo.

Bondscoach gaat met dressuurruiters ’via smal pad’ naar Tokio

06.30 uur: Met Edward Gal en de zonen van de legendarische hengst Totilas als uitgesproken favoriet begint de Nederlandse top van de dressuur dit weekeinde aan de eerste selectiewedstrijd voor de Olympische Spelen van Tokio. In Ermelo staat de nationale titelstrijd op het programma. Waar TeamNL staat? „Dat is in dit coronatijdperk heel moeilijk te zeggen”, aldus bondscoach Alex van Silfhout.

„We hebben veel nieuwe combinaties, met goede, jonge paarden”, zegt Van Silfhout. „Wat dat betreft ziet het er allemaal goed uit. Ze hebben inmiddels ook allemaal aan de internationale scores voldaan, die noodzakelijk zijn om op de Olympische Spelen te kunnen starten. Ook dat is een positieve ontwikkeling. Probleem is wel dat we in bepaalde opzichten te weinig hebben kunnen doen. Er is een gebrek aan wedstrijden geweest.”

Toch is er veel werk gedaan, ondanks alle beperkende maatregelen. Van Silfhout: „We hebben veel samen kunnen trainen, onder meer bij de ruiters op stal. Bovendien geldt ons hoofdkantoor in Ermelo als een topsportlocatie, zodat we daar konden samenkomen. Ook daar hebben we gebruik van gemaakt. Maar het laatste stapje maak je in de wedstrijden. Pas daar kun je laten zien dat alles echt goed op orde is.”

Want veel factoren spelen mee, zegt Van Silfhout. „Hoe houdt een paard zich op een lange reis? Van de meeste weten we dat nu niet, omdat ze zo’n reis nog nooit hebben gemaakt. En voor een ruiter is goed rijden op een training nog heel iets anders dan op een wedstrijd. Hoe gaat hij of zij straks met de druk om. Dat zijn allemaal dingen die we vaak niet weten. Wat dat betreft is het een smal pad dat leidt naar Tokio.”

Bij de nationale titelstrijd het komend weekeinde in Ermelo en het CHIO van Rotterdam gaan de beslissingen vallen. Van Silfhout: „Nu moet men wel onder druk presteren. Dat voelen de ruiters wel en dat is ook goed. Na deze wedstrijden weten we vermoedelijk veel meer. Het gaat er nu echt om en dat is precies wat we nodig hebben. We hebben een vrij lange lijst met kandidaten en voorlopig sta ik er volledig objectief in. Iedereen krijgt de kans het echt te laten zien nu.”

Tegenslagen waren er al wel. Zo was Emmelie Scholtens genoodzaakt zich terug te trekken uit de voorlopige selectie, wegens een blessure van de hengst Desperado. Zij richt zich nu op de Europese titelstrijd, later in het seizoen in het Duitse Hagen. „Een grote teleurstelling”, aldus Van Silfhout. „Maar we weten dat dit er ook bij hoort. In elke tak van sport heeft men last van blessures in aanloop naar grote toernooien. Ja, je zou kunnen zeggen dat wij in dat opzicht met ruiter en paard een dubbel risico lopen.”

„Maar welke vier straks naar Tokio gaan? Ik heb zelfs voor mezelf nog helemaal geen lijstje gemaakt. Dat vind ik niet verstandig. We beginnen blanco aan dit traject. Alle A- en B-kaderleden krijgen een kans, na dit weekeinde weten we ongetwijfeld meer. Natuurlijk heb ik gezien dat bijvoorbeeld Edward Gal in de ring al een paar keer het nodige heeft gepresteerd. Maar nogmaals, dat is iets om straks over na te denken.”