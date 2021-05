PSV zonder Mohamed Ihattaren naar Willem II

De 19-jarige Ihattaren had op 6 februari voor het laatst een basisplaats bij PSV. De laatste vijf keer dat hij voor PSV in actie kwam, deed hij dat als invaller. Ook voor Timo Baumgartl komt het duel met de nummer 15 van de Eredivisie te vroeg. De verdediger heeft last van een knieblessure.

PSV kan naar verwachting meerdere maanden niet beschikken over keeper Maxime Delanghe. De 19-jarige keeper uit België heeft tijdens een training een schouderblessure opgelopen. „Delanghe moet daarom een operatie ondergaan en is naar verwachting meerdere maanden niet inzetbaar”, aldus PSV.

Delanghe speelde dit seizoen twintig duels voor Jong PSV. De keeper komt uit de jeugdopleiding van PSV, dat hem op jonge leeftijd overnam van Anderlecht.

PSV strijdt met AZ om de tweede plek in de Eredivisie. De ploeg van Schmidt heeft 1 punt meer dan de Alkmaarders: 65 om 64. AZ speelt zaterdagavond thuis tegen Fortuna Sittard.

„Ons doel is duidelijk. We moeten elke wedstrijd winnen en dan kunnen we de tweede plek houden”, aldus Schmidt. „We hebben allemaal kunnen zien hoe Chelsea en Manchester City de finale van de Champions League hebben gehaald. Dat moet voor een voetballer genoeg motivatie zijn, anders doe je het verkeerde beroep. Wij willen volgend seizoen in dat toernooi meedoen, dat hoef ik ze echt niet te vertellen.”