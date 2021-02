Red Bull-topman Helmut Marko: ‘Dit is een gewaagde zet’

Red Bull sloot eerder al een deal met Honda om de krachtbron in eigen beheer te nemen. De laatste stap was de overeenkomst met de andere teams, die vorige week werd gesloten, over een bevriezing van het motorreglement vanaf de start van 2022. Red Bull Racing, waar Max Verstappen rijdt, en zusterteam AlphaTauri maken tot de invoering van nieuwe motoren in 2025 dus gebruik van de Honda-technologie. Red Bull heeft daarvoor een nieuwe instantie opgericht: Red Bull Powertrains Limited, dat ook zal opereren vanuit Milton Keynes.

,,We zijn dankbaar voor de samenwerking van Honda in dit opzicht en voor het helpen verzekeren dat zowel Red Bull Racing als AlphaTauri competitieve motoren blijven hebben”, stelt Red Bulls topadviseur Helmut Marko. ,,De oprichting van Red Bull Powertrains Limited is een gewaagde zet van Red Bull, maar het is er een die we hebben gemaakt na zorgvuldige en gedetailleerde overweging. We zijn ons bewust van de enorme inzet die vereist is, maar we geloven dat de oprichting van dit nieuwe bedrijf de meest concurrerende optie is voor beide teams. "

Red Bull wilde niet terug naar de status van klantenteam. Voor de start van de samenwerking met Honda in 2019 nam de renstal jarenlang motoren af van Renault. Teambaas Christian Horner voegt toe: ,,Deze overeenkomst is een belangrijke stap voor Red Bull in zijn Formule 1-reis. We waren begrijpelijkerwijs teleurgesteld toen Honda de beslissing nam om de sport te verlaten als motorfabrikant, aangezien onze relatie onmiddellijk succes opleverde, maar we zijn dankbaar voor hun steun bij het faciliteren van deze nieuwe overeenkomst. Honda heeft aanzienlijk geïnvesteerd in hybride technologie om de levering van concurrerende krachtbronnen aan beide teams te garanderen. We beginnen nu met het in huis halen van de motoren-divisie en de integratie van de nieuwe faciliteiten en personeel in onze Technology Campus. Ondertussen zijn we volledig gefocust op het behalen van de best mogelijke resultaten in het laatste seizoen van Honda als officiële leverancier van aandrijfeenheden. ''

In de nieuwste Formule 1-podcast bespreken verslaggever Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers wat er vanaf komend seizoen allemaal gaat veranderen in de koningsklasse van de autosport: