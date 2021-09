Kim Clijsters verliest bij rentree op tennisbaan

Clijsters, de voormalige nummer 1 van de wereld, liet tegen Hsieh af en toe uitstekend tennis zien, maar ze maakte tegen haar drie jaar jongere opponente te veel onnodige fouten voor een vervolg in het enkelspel. Clijsters is nog wel in het dubbel te zien naast haar landgenote Kirsten Flipkens.

Sinds haar comeback in februari 2020 was Clijsters door blessures en corona nog maar drie keer in actie gekomen. Op het US Open van 2020 ging ze er in de eerste ronde onderuit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova. Eerder had de Belgische in Dubai verloren van de Spaanse Garbine Muguruza en in Moterrey van de Britse Johanna Konta.

Clijsters kon deelnemen aan het WTA-toernooi van Chicago doordat ze van de organisatie een wildcard had gekregen