LIVE WK Mbappé zet Frankrijk vlak voor tijd op voorsprong

Volg alle updates, goals en statistieken van de wedstrijden via ons scorebord

Frankrijk - Denemarken

Didier Deschamps heeft in de Franse ploeg een basisplaats ingeruimd voor Raphael Varane. De verdediger van Manchester United komt terug van een blessure en kwam in het eerste duel met Australië (4-1) niet in actie.

Theo Hernandez vervangt bij de regerend wereldkampioen zijn geblesseerde broer Lucas Hernandez. Die viel in het duel met Australië uit met een zware knieblessure. Jules Koundé neemt in de verdediging de plek in van Benjamin Pavard.

Bij de Denen heeft bondscoach Kasper Hjulmand de geblesseerde middenvelder Thomas Delaney vervangen voor Mikkel Damsgaard. Andreas Cornelius start in de voorhoede op de plek van oud-Ajacied Kasper Dolberg, die begint op de bank.

Argentinië - Mexico

Tunesië - Australië 0-1

Eerder op de zaterdag won Australië met 1-0 van Tunesië, door een goal van Mitchell Duke.

Polen - Saoedi-Arabië 2-0

Saoedi-Arabië kon na de stunt tegen Argentinië niet opnieuw winnen. Polen was dankzij goals van Piotr Zielinski en Robert Lewandowsi met 2-0 te sterk.