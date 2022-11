LIVE WK Polen aan de leiding tegen Saoedi’s

Volg alle updates, goals en statistieken van de wedstrijden via ons scorebord

Tunesië - Australië

Polen - Saoedi-Arabië

Bij Polen heeft oud-Ajacied Arkadiusz Milik een basisplaats. Milik was in de eerste groepswedstrijd tegen Mexico (0-0) nog een late invaller. Feyenoorder Sebastian Szymanski had in dat duel nog een basisplaats, maar zit tegen Saoedi-Arabië op de bank.

De Saoedi’s zorgden in hun eerste groepsduel voor de grootste stunt tot nu toe op dit WK door Argentinië met 2-1 te verslaan. Milik vormt de aanval met aanvoerder en sterspeler Robert Lewandowski.

Frankrijk - Denemarken

Argentinië - Mexico