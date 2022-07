Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Pedersen langer bij Trek-Segafredo

17.46 uur: Mads Pedersen heeft zijn contract bij Trek-Segafredo verlengd tot eind 2025. De 26-jarige Deen is bezig aan zijn zesde jaar bij de ploeg van onder anderen Bauke Mollema.

Pedersen begon in 2017 voor Trek en verraste een jaar later met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Hij veroverde in 2019 in Harrogate de wereldtitel op de weg. In de drie etappes van de Tour de France in Denemarken dit jaar werd hij zesde in de openingstijdrit en derde in de tweede etappe.

„Dit team heeft me de kans gegeven om in de WorldTour te rijden en ik blijf er nog drie jaar langer”, meldt Pedersen. „Als je negen jaar bij dezelfde ploeg wil blijven moet het iets speciaals zijn. Dit is een tweede familie voor mij en dat is de reden dat ik besloten heb om te blijven. Ik wil wedstrijden winnen en ’monumenten’ winnen en dat wil ik doen met dit team.”

Staanplaatsen weer toegestaan in Premier League

17.36 uur: Staanplaatsen zijn met ingang van het komende seizoen weer toegestaan in onder meer de Premier League, de hoogste Engelse voetbalklasse. Clubs die er gebruik van willen maken, kunnen daarvoor een licentie aanvragen. „We hebben getest en mede door moderne technieken kunnen we dit nu opnieuw op onze velden toestaan”, zei de Britse sportminister Nadine Dorries.

Chelsea, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur namen in de tweede helft van vorig seizoen deel aan een proef, die moest uitwijzen of staanplaatsen veilig genoeg waren. Het experiment pakte volgens de autoriteiten goed uit.

Staanplaatsen zijn in het Engelse voetbal jarenlang verboden geweest. Aanleiding tot het verbod was de ramp van Hillsborough in 1989, toen bijna honderd Liverpool-fans om het leven kwamen door verdrukking op overvolle tribunes bij een duel in de FA Cup tegen Nottingham Forest.

’Ontsnappingskoning’ De Gendt langer bij Lotto Soudal

12:40 uur De Belgische wielrenner Thomas De Gendt rijdt ook de komende twee jaar voor Lotto Soudal. De 35-jarige De Gendt wordt door zijn ploeg omschreven als ’ontsnappingskoning’. Hij won in alle grote rondes al een rit, in de Tour en Giro zelfs twee.

De Gendt zegevierde in mei in de achtste etappe van de Ronde van Italië. De Belg was in Napels de sterkste uit een kopgroep van vier. „Thomas De Gendt in de aanval in een Lotto Soudal-truitje, dat is voor alle wielervolgers een heel vertrouwd beeld”, zegt ploegbaas John Lelangue. Hij rijdt al sinds 2015 voor Lotto Soudal.

„In deze ploeg ben ik de renner mogen worden die ik altijd heb willen zijn: een aanvaller”, aldus De Gendt. „Hoewel het voor mij steeds moeilijker wordt, blijft mijn ambitie om wedstrijden te winnen.” Hij ontbreekt nu in de Tour de France, maar doet in het najaar waarschijnlijk wel mee aan de Ronde van Spanje.

De Gendt won in 2018 het bergklassement in de Vuelta. In 2012 werd hij derde in het algemeen klassement van de Giro. Op zijn erelijst staan ritzeges in tal van etappekoersen.

Volleybalsters sluiten Nations League winnend af

09:28 uur De Nederlandse volleybalsters hebben de Nations League winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won de laatste wedstrijd in Calgary met 3-1 van gastland Canada: 22-25 27-25 26-24 25-23. Met vier zeges tegenover acht nederlagen eindigde Oranje als elfde in de competitie met zestien landen.

De volleybalsters wonnen tijdens de laatste speelweek in Calgary drie van hun vier wedstrijden. Naast Canada klopten ze ook Japan en België. In de Canadese stad verloren ze alleen van Turkije (0-3).

In de slotwedstrijd was Celeste Plak het meest productief bij Oranje met 19 punten, Fleur Savelkoel maakte er 18.

De Amerikaanse volleybalsters gaan als nummer 1 door naar de kwartfinales. Zij wonnen elf van de twaalf wedstrijden. Brazilië en Italië boekten tien zeges. De knock-outfase van de Nations League vindt volgende week plaats in de Turkse stad Ankara. ’Team USA’, de olympisch kampioen van Tokio, treft wereldkampioen Servië in de kwartfinales.