Gigantische bekerstunt: FC Groningen in eigen huis te kijk gezet door amateurs Spakenburg

De wedstrijd was tien minuten oud toen een gedurfd spelend Spakenburg enigszins gelukkig op voorsprong kwam. Een voorzet van Youri Koelewijn werd door iedereen gemist en plofte zo binnen bij de tweede paal. Daarna groef Spakenburg zich meer in en kwam Groningen moeizaam tot kansen. Bij een uitbraak kregen de amateurs vervolgens een strafschop die Floris van der Linden onberispelijk binnenschoot.

Groningen ging na de pauze vol op jacht naar treffers, maar dwong ondanks de grote druk weinig echte kansen af. Aan de andere kant van het veld was het wel raak, toen Van der Linden voor de tweede keer vanaf elf meter mocht aanleggen en wederom was hij doelman Michael Verrips de baas. Pas daarna kwamen de eerste kansen voor Groningen tot stand en een klein kwartier voor tijd werd het ook 1-3 door een rake poeier van Damil Dankerlui. Dankerlui maakte het een kleine tien minuten later weer echt spannend door voor de tweede keer raak te schieten. In de blessuretijd waren er nog kansen voor Ricardo Pepi en Luciano Valente, maar zij maakten de gelijkmaker niet.

Door deze pijnlijke exit kan de ploeg van Dennis van der Ree zich nu vol richten op de Eredivisie, waar de ploeg op de vijftiende plaats te vinden is, maar eerst zal deze fikse draai om de oren verwerkt moeten worden.

Geen problemen voor FC Utrecht

FC Utrecht ontdeed zich in tegenstelling tot FC Groningen probleemloos van een amateurploeg. Blauw Geel ’38 keek in eigen huis al na twee minuten tegen een achterstand aan door een goal van Sander van de Streek. Via Jens Toornstra en Anastasios Douvikas werd het voor rust ook nog 0-3.

Na de pauze deed FC Utrecht het iets rustiger aan. Mede daardoor kon Ben van den Nieuwenhof de eretreffer maken en eindigde de wedstrijd in 1-3.

Go Ahead schakelt Heracles uit

Go Ahead Eagles lijkt niet meer te kunnen verliezen. Sinds de thuisnederlaag tegen Feyenoord (3-4) op 3 september is het in de Eredivisie niet meer verslagen en ook in de KNVB Beker gaat het goed met de ploeg. Op bezoek bij Heracles Almelo werd er met 0-1 gewonnen.

Isac Lidberg was de matchwinner. Ⓒ ProShots

In de Overijsselse bekerderby viel de openingstreffer kort na de pauze voor de bezoekers. Isac Lidberg, die voor rust al de beste kans op een treffer had, werd geen strobreed in de weg gelegd en schoot de 0-1 in de verre hoek. Nog binnen het uur dacht Heracles weer op gelijke hoogte te komen, maar volgens de arbitrage was de kopbal van Samuel Armenteros niet volledig over de doellijn.

Dat bleek na negentig minuten spelen de grootste kans voor de Heraclieden op een doelpunt, waardoor Go Ahead zich bij de laatste zestien voegt. Daar meldt ook Katwijk zich dat met 0-3 won van SV Urk.