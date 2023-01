Go Ahead Eagles gooit Heracles uit de beker

In de Overijsselse bekerderby viel de openingstreffer kort na de pauze voor de bezoekers. Isac Lidberg, die voor rust al de beste kans op een treffer had, werd geen strobreed in de weg gelegd en schoot de 0-1 in de verre hoek. Nog binnen het uur dacht Heracles weer op gelijke hoogte te komen, maar volgens de arbitrage was de kopbal van Samuel Armenteros niet volledig over de doellijn.

Dat bleek na negentig minuten spelen de grootste kans voor de Heraclieden op een doelpunt, waardoor Go Ahead zich bij de laatste zestien voegt.