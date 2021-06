Cristiano Ronaldo breekt illuster record en evenaart wereldrecord Ali Daei

Voetbal

Kamaldeen Sulemana voor keuring in hotel in Amsterdam

De komende uren en dagen worden cruciaal in de transfer van Kamaldeen Sulemana (19) naar Ajax. Dan wordt er een klap op gegeven of de stekker eruit getrokken. De aanvaller van het Deense FC Nordsjaelland verblijft – in afwachting van zijn medische keuring – al in een hotel in Amsterdam.