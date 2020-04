Voorzitter Italiaanse voetbalfederatie wil seizoen per se uitspelen

„Het kan, hypothetisch gezien, betekenen dat we in september of oktober nog bezig zijn met het seizoen 2019-2020. Daarmee brengen we echter het huidige seizoen niet in gevaar en kunnen we daarna ook gewoon beginnen aan het nieuwe seizoen.”

Volgens Gravina is een volledige stopzetting van de competitie, zoals enkele clubs hebben voorgesteld, geen optie. „Dat zou alleen al een lawine aan rechtszaken opleveren van alle betrokken partijen en mensen, die zich door die beslissing beschadigd en benadeeld voelen. Bijvoorbeeld van clubs die moeten degraderen of van teams die naast Europees voetbal grijpen. De Serie A zou dan alleen nog maar in de rechtbanken plaatsvinden.”

Sinds 9 maart wordt in Italië niet meer gevoetbald. Het land is door het coronavirus zeer hard getroffen, met nu bijna 16.000 doden.