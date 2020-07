Sport Kort: De Jong en Brouwer in finale NK tennis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: De Jong en Brouwer naar eindstrijd NK

14.56 uur: De finale van de NK tennis gaat bij de mannen tussen Jesper de Jong en Gijs Brouwer. Beide finalisten in Amstelveen zijn ongeplaatst.

De 20-jarige De Jong was in twee sets te sterk voor Tim van Rijthoven, die de laatste editie van de NK wist te winnen. Die vonden indoor plaats in Alphen aan den Rijn. Het werd 7-6 (3) 6-4 voor De Jong, donderdag al verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Robin Haase.

Brouwer had drie sets nodig om Jelle Sels te verslaan: 6-1 2-6 6-2. De 24-jarige Brouwer had donderdag Tallon Griekspoor verrast.

Beide spelers werden nooit eerder Nederlands kampioen. De finale is zaterdag.

De NK op het Nationaal Tennis Centrum zijn bedoeld om de beste tennissers van het land ritme te laten opdoen in aanloop naar de herstart van het internationale tenniscircuit.

Motorsport: MotoGP schrapt drie races, finale in Europa

13.33 uur: Vanwege het coronavirus gaan de grands prix in de MotoGP van Argentinië, Thailand en Maleisië niet door. De drie races waren eerder al uitgesteld, maar zullen dit seizoen niet meer worden ingehaald, zo bevestigde de internationale motorsportfederatie (FIM) vrijdag. Het door de corona flink ingekorte motorsportjaar wordt eind november besloten met een wedstrijd in Europa die als seizoensfinale wordt betiteld. Rechtenhouder Dorna maakt op 10 augustus bekend waar die plaatsvindt.

In de MotoGP zijn dit seizoen tot dusverre twee wedstrijden afgewerkt, allebei in het Spaanse Jerez de la Frontera. In totaal worden er vijftien in plaats van twintig races georganiseerd.

Tennis: Hogenkamp eerste finaliste op NK tennis

12.34 uur: Richèl Hogenkamp heeft zich als eerste speelster verzekerd van een plek in de finale van de NK tennis in Amstelveen. De als eerste geplaatste Hogenkamp liet Eva Vedder met 6-2 6-2 kansloos.

Op weg naar de finale heeft Hogenkamp (28) in drie partijen pas negen games afgestaan. „Natuurlijk word je liever wat meer getest, maar winnen voelt sowieso weer goed”, zei Hogenkamp, die verbaasd is over de absentie van andere nationale toppers.

„Ik snap niet zo goed waar alle speelsters zijn, want de eerste inschrijvingslijsten zagen er nog een stuk sterker uit en het lijkt mij dat iedereen weer wil spelen. Ik vind het jammer. Ik weet dat Arantxa Rus in Spanje aan het trainen is en Lesley Kerkhove geblesseerd is, maar waar de rest is, weet ik niet zo goed.”

Hogenkamp treft zaterdag in de finale de winnares van het duel tussen Arianne Hartono en Bente Spee, die onlangs kampioene werd bij de meisjes tot en met 18 jaar.

De NK op het Nationaal Tennis Centrum zijn bedoeld om de beste tennissers van het land ritme te laten opdoen in aanloop naar de herstart van het internationale tenniscircuit.

Wielrennen: Toeschouwers niet welkom bij Ronde van Wallonië

12.22 uur: De Ronde van Wallonië zal het moeten doen zonder toeschouwers. De wielerkoers, die wordt verreden van 16 tot en met 19 augustus, moest eerder al het parcours verleggen omdat een aantal gemeenten het vanwege het coronavirus niet veilig genoeg vond. Vrijdag bevestigde het kabinet van de Waalse minister-president Elio di Rupo dat alleen langs het parcours wonende wielerfans de renners mogen aanmoedigen.

De vierdaagse etappekoers, aanvankelijke gepland voor 18 tot en met 22 juli, begint op 16 augustus in Soignies en eindigt drie dagen later in Érezée. Alleen de organisatie, renners en hun begeleiders zullen worden toegelaten bij de start- en aankomstplaatsen, heeft het kabinet bepaald. Langs het parcours is publiek evenmin welkom. Er mag alleen naar de koers worden gekeken voor de eigen woning. Wie dat doet en ouder is dan 12 jaar moet daarbij een mondkapje dragen.

Wielrennen: Nieuwenhuis in het spoor van illustere veldrijders

11.37 uur: Wielrenner en veldrijder Joris Nieuwenhuis debuteert zaterdag in de Strade Bianche, een koers die crossers vanwege de deels onverharde wegen op het lijf geschreven is. Niet voor niets behoren Mathieu van der Poel en Wout van Aert tot de favorieten. In zekere zin zijn zij voorbeelden voor Nieuwenhuis, de Achterhoeker die in 2017 wereldkampioen veldrijden bij de beloften werd. „Zij hebben ook voor de buitenwereld het pad geplaveid. Ze laten zien dat crossen en wegwielrennen wel goed te combineren is.”

Nieuwenhuis (24) is bezig aan zijn tweede seizoen bij Team Sunweb. Vorig jaar debuteerde hij met ereplaatsen in ritten in de Ronde van Californië en de Ronde van Noorwegen. Na een tegenvallend crossseizoen had op 7 maart de Strade Bianche zijn eerste wegwedstrijd van dit jaar moeten zijn. „De resultaten in de cross bleven uit, maar ik had afgelopen winter wel het gevoel dat ik wat stappen had gemaakt door nog intensievere trainingen. De wattages toonden dat aan.”

Hij had al twee weken in Toscane getraind toen het coronavirus het leven in Italië stillegde en de Strade Bianche werd afgelast. „In dat gebied was in tegenstelling tot in Noord-Italië aanvankelijk nog niets aan de hand. Maar toen ze de scholen sloten, zag je dat het menens was. Ik kon nog net naar huis vliegen.” In en rond Zelhem begon een lange trainingsperiode, deze week afgesloten met een hoogtestage van drie weken in Oostenrijk. Van daaruit reed hij donderdag naar Siena om meteen de finale van de Strade Bianche te verkennen. „Het is warm en het ligt er los bij. Het zijn andere omstandigheden dan in maart. Het is lastiger, je verliest nog sneller je grip. Er waren nogal wat valpartijen.”

Met oud-winnaar Tiesj Benoot en de Deen Søren Kragh Andersen heeft Nieuwenhuis twee ploeggenoten die azen op succes. „Het draait om hen en ik zag dat ze in orde zijn. Ook de afgelopen weken in Oostenrijk al. Als je ziet hoe hard die mannen kunnen rijden.” Nieuwenhuis staat nog aan het begin van zijn loopbaan. In een door corona omgegooid jaar mag hij plots ook debuteren in de Tour de France, als lid van de ’sprinttrein’ rond Cees Bol. „Normaal was het de Vuelta geworden, maar door al die verplaatsingen zou dat te laat in het seizoen zijn.”

Want in de winter stapt hij weer over naar de cross, waar hij Van der Poel en Van Aert - favorieten zaterdag - af en toe ook weer zal tegenkomen. „Hoe zij ook op de weg uitblinken, heeft mij zeker geholpen. Ik ben erin gaan geloven dat het kan. Voorheen werd er gezegd: je moet een keuze maken.”

Voetbal: Feyenoord oefent twee keer verkort tegen Duitse clubs

10.54 uur: Feyenoord speelt in aanloop naar het nieuwe seizoen twee verkorte oefenwedstrijden, tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg. De oefenduels met de Duitse opponenten, gespeeld in Duisburg, maken onderdeel uit van het toernooi Cup of Traditions.

Beide duels worden op zaterdag 22 augustus gespeeld en duren slechts een uur. De wedstrijd tegen Dortmund begint om 16.45 uur en het duel met Duisburg om 18.00 uur.

„Het is nog niet duidelijk of er publiek bij de vriendschappelijke wedstrijden aanwezig mag zijn. MSV Duisburg is druk in gesprek met de lokale autoriteiten om tot een hygiëneprotocol te komen, maar het is nog niet te zeggen of dit op tijd af is”, meldt de Rotterdamse club.

Verder oefent Feyenoord nog tegen Sparta (9 augustus) en FC Twente (16 augustus). Die wedstrijden worden in De Kuip gespeeld.

Wielennen:Van der Breggen verkent WK-parcours

10.25 uur: Anna van der Breggen reist na de Strade Bianche van zaterdag naar Zwitserland voor een verkenning van het WK-parcours. De renster van Boels-Dolmans ziet kansen op het zware WK-rondje in en rond Martigny. Na die verkenning zal Van der Breggen samen met ploeggenote Chantal Blaak doorreizen naar het Oostenrijkse Kühtai voor een hoogtestage van drie weken.

De Strade Bianche, die ze twee jaar geleden nog won, volgt na een drietal koersen in Spanje. „Eigenlijk zit dit blok van vier wedstrijden iets te ver van de echte hoofddoelen van mijn seizoen af. Dat komt ook door het wegvallen van een aantal wedstrijden waaronder de Boels Ladies Toer. Ik hoop straks in september echt te pieken. Het EK-tijdrijden, de Giro en het WK op de weg zijn dan mijn grote doelen. Al rijd ik ook het NK op de weg in Drenthe, de GP Plouay, het EK op de weg en de WK tijdrijden.”

Na het WK rijdt Van der Breggen nog de klassiekers Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en mogelijk Parijs-Roubaix. „Allemaal wedstrijden die me goed liggen en koersen die ik in het verleden al eens heb gewonnen. Ik vraag me wel af hoe fris ik in die periode nog ben. Het is vanaf eind augustus een druk en intensief programma. Daarom kan ik nu nog niet zeggen of ik van start ga in Parijs-Roubaix.”

Wielrennen: Mollema hervat seizoen in Route d’Occitanie

10.23 uur: Bauke Mollema hervat zijn seizoen zaterdag in de Route d’Occitanie, een Franse etappekoers die van 1 tot en met 4 augustus wordt verreden. Zijn ploeg Trek-Segafredo heeft de Groninger opgenomen in de selectie naast onder anderen de Australiërs Richie Porte en Will Clarke.

Mollema (33) reed zijn laatste wedstrijd op 1 maart, de Royal Bernard Drome Classic. Daarna legde het coronavirus het wielerseizoen stil. Aan de rittenkoers in het zuiden van Frankrijk, eerder bekend als Route du Sud, neemt onder meer ook het Britse Ineos deel met een sterke ploeg. De Colombiaanse Tourwinnaar van 2019 Egan Bernal en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome krijgen onder meer ondersteuning van de Nederlander Dylan van Baarle.

Basketbal: LeBron James helpt Lakers voorbij Clippers bij herstart NBA-seizoen

07.58 uur: Met nog 12 seconden op de klok maakte basketballer LeBron James donderdag het winnende schot voor Los Angeles Lakers tegen stadgenoot Clippers. Het werd 103-101 bij de herstart van het NBA-seizoen. De clubs hebben zich verzameld op het volledig afgesloten ESPN Wide World of Sports-complex nabij Orlando.

Mede vanwege de strenge coronamaatregelen misten de Clippers twee spelers: reserve-guard Lou Williams bevindt zich in quarantaine nadat hij de ’bubbel’ in Florida had verlaten, forward Montrezl Harrell verliet zijn ploeg op 17 juli wegens privéomstandigheden en kan ook pas terugkeren na isolatie. Voordat beide teams uit Los Angeles in actie kwamen had Utah Jazz al gewonnen van New Orleans Pelicans, eveneens nipt: 106-104. Alle vier de teams knielden voorafgaand aan hun duels bij het Amerikaanse volkslied uit protest tegen racisme en ongelijke behandeling door politieagenten.

Het NBA-seizoen viel op 11 maart stil vanwege het coronavirus.

Topschutter bij de Lakers was niet James (16 punten, 11 rebounds en 7 assists) maar Anthony Davis die tot 34 punten kwam. James was nog niet op zijn best met slechts zes geslaagde worpen uit negentien pogingen. Bij de Clippers kwamen de meeste punten (30) van Paul George, maar hij miste bij zijn ultieme poging in de zoemer de kans met een driepunter de zege alsnog binnen te halen.

De Lakers leiden in de Western Conference met 50 zeges tegen 14 nederlagen. LA Clippers (44-21) staat tweede.