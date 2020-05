KNVB wijst Alkmaarse claim af, AZ blijft tweede in eindstand

Een woordvoerder van de KNVB bevestigde tegen het ANP dat het door de Europese voetbalbond UEFA op de hoogte is gesteld van de correspondentie tussen de advocaat van AZ en de UEFA. In die brief, waar zakenblad Quote de hand op wist te leggen, claimt AZ dat het de virtuele kampioen van de eredivisie is op basis van een beter onderling resultaat in de duels met Ajax.

„De UEFA heeft ons geattendeerd op die brief en AZ doorverwezen naar de KNVB. Wij hebben de club laten weten dat er niets veranderd. De rangschikking en verdeling van de Europese tickets blijft zoals die eerder is vastgesteld”, aldus de woordvoerder. Bij het besluit om de eredivisie voortijdig te beëindigen vanwege de coronacrisis is Ajax als nummer één aangewezen en AZ als nummer twee, ook al hadden beide ploegen evenveel punten. Ajax had wel een beter doelsaldo.

AZ liet eind april, na het besluit om de competitie niet meer uit te spelen, meteen weten dat het niet akkoord was met de verdeling van de Europese tickets door de KNVB. De club zei toen zich te beraden. Het resulteerde in een schriftelijk verzoek aan de Europese bond om de uitslag van de competitie te veranderen. Uit de brief blijkt volgens Quote dat AZ het doelsaldo geen objectieve maatstaf vindt bij het bepalen van de eindstand en dat het onderlinge resultaat een betere afspiegeling is van de krachtsverhoudingen. AZ won het afgelopen seizoen twee keer van Ajax: 1-0 thuis en 2-0 uit.

De Alkmaarders hoopten dat de UEFA gehoor zou geven aan hun verzoek en AZ als ’virtuele kampioen’ het beste startbewijs voor de Champions League zou geven. Dat is mogelijk zelfs een plek direct in de groepsfase. De UEFA legde het besluit hierover echter bij de nationale bond en die was onverbiddelijk: Ajax blijft de nummer één en krijgt het beste Europese ticket, AZ moet genoegen nemen met plek twee en stroomt in de tweede voorronde van de Champions League in.