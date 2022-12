Drama voor België op WK, Kroatië na gelijkspel door

Het is allemaal net niet geweest voor de Belgen, die in de eerste groepswedstrijd al voetballend werden overvleugeld door de frisse en enthousiaste Canadezen. De Rode Duivels wonnen toen nog met de hakken over de sloot, maar Marokko legde feilloos de zwakke plekken bloot en stortte de ploeg in een crisis. In de derde en beslissende groepswedstrijd was het lange tijd Kroatië dat het betere van het spel had, maar in de slotfase kwam België nog meerdere keren dicht bij de verlossende goal, maar gebrek aan scherpte brak de ploeg, die dit WK maar éénmaal wisten te scoren, op.

Doordat Marokko al snel een 2-0 voorsprong pakte tegen Canada (uiteindelijk werd het daar 2-1) werd al vroeg in de wedstrijd duidelijk dat één van beide ploegen in het Ahmad Bin Ali Stadion zou sneuvelen in de groepsfase. Voor België was het perspectief vooraf duidelijk. De Rode Duivels móesten winnen, terwijl Kroatië zich ook bij een gelijkspel zou plaatsen voor de knock-outfase. Kroatië kwam flitsend uit de startblokken met een goede kans voor Ivan Perisic na tien seconden, maar al snel werd het een gelijk opgaande strijd.

Geknetterd

De Belgische bondscoach Roberto Martinez had zijn ploeg op vier posities aangepast, waarbij de vervanging van Amadou Onana onontkoombaar was. De beloftevolle middenvelder, de enige jongeling die kansen krijgt van de behoudzuchtige bondscoach, ontbrak door een schorsing. De nieuwelingen in de Belgische basiself waren Leandro Trossard, Leander Dendoncker, Yannick Carrasco en Dries Mertens, die ditmaal de spitspositie mocht invullen. De inmiddels 35-jarige Mertens, tegenwoordig spelend bij Galatasaray, kreeg zo zijn 109e interland toebedeeld.

Daarmee liet Martinez zien dat de hele discussie over verjonging hem compleet koud laat. Met zeven dertigers, drie 29-jarigen en de 26-jarige Timothy Castagne stuurde de Spanjaard andermaal een zeer gelouterde equipe het veld in. Opvallend was dat beide broertjes Hazard naar de bank waren verwezen.

Het had de afgelopen dagen flink geknetterd in het Belgische kamp, waarbij minder handige opmerkingen van Kevin De Bruyne en Hazard tot wrevel hadden geleid. Een verhaal in de Franse krant L’Equipe over een ruzie in de Belgische kleedkamer na de nederlaag in de kleedkamer tussen Jan Vertonghen enerzijds en De Bruyne en Eden Hazard anderzijds leidde tot een tirade van bondscoach Martinez over fakenews en een gebrek aan patriottisme bij de Belgische pers. Een nogal opzichtige poging om de gelederen te sluiten door een gezamenlijke vijand te benoemen.

Hoewel België móest winnen om verder te gaan in het toernooi was er voor rust geen ploeg te zien, die alles uit de kast haalde om voor zijn laatste kans te gaan. Het was juist Kroatië dat meer beleving in het spel legde. De Rode Duivels ontsnapten toen Juan Carrasco in het zestienmetergebied Andrej Kramaric aantikte. Luka Modric stond al klaar om de penalty binnen te schieten, toen de VAR op de lijn kwam. Vanwege een buitenspelpositie, die vooraf ging aan het penaltymoment, ging er een streep door de strafschop, waardoor de Belgen ontsnapten aan een achterstand.

Grote kans Mertens

Het was een eerste helft met weinig doelgevaar aan beide kanten. De grootste kans namens België was voor de veelbekritiseerde Mertens, die een goede schietkans kreeg, maar de bal hoog over knalde. Het geringe vermaak zou na rust worden goedgemaakt, want het duel werd een stuk spectaculairder met twee ploegen die voor de overwinning gingen.

Martinez bracht bij de start van de tweede helft Romelu Lukaku in de ploeg. De topscorer allertijden van de Rode Duivels kampt al het hele seizoen met blessures en kwam dit kalenderjaar pas voor de derde keer in actie voor de Belgische ploeg. In het Nations League-duel met Nederland in juni viel de spits geblesseerd uit na een duel met Nathan Aké en pas dit WK maakte hij met een invalbeurt tegen Canada zijn rentree.

Lukaku was direct dreigend met een kopballetje in de handen van Dominik Livakovic, de Kroatische doelman. Daarna was het showtime voor de Belgische keeper Thibaut Courtois, die in zijn 100e interland zijn klasse liet zien met reddingen op inzetten van Mateo Kovacic, Marko Livaja en Modric. De grote vedette van het Kroatische voetbal, inmiddels 37, drukte meer zijn stempel op zijn ploeg dan de pas 31-jarige De Bruyne, alom beschouwd als de beste middenvelder ter wereld, maar dit WK worstelend met zijn vorm.

Lukaku niet scherp

Hét mogelijk verlossende moment voor de Belgen diende zich aan na een goede solo van Carrasco, die met grote moeite werd gestuit door Livakovic en de Kroatische verdedigers. De bal rolde voor de voeten van Lukaku, die vernietigend uithaalde, maar de bal via binnenkant paal terug het veld in zag gaan.

Kroatië ontsnapte, maar rechtte de rug en nam richting het einde van de wedstrijd weer steeds meer het initiatief. De Rode Duivels, die moesten winnen, kwamen bijna niet meer aan aanvallen toe, zo druk waren ze met tegenhouden. Nog één gevaarlijk moment kwam er, toen Thomas Meunier de bal hard op het Kroatische doel knalde en Lukaku de bal van richting veranderde, zodat die rakelings naast ging. En in de 90e minuut wist Lukaku, die duidelijk niet scherp was, de bal vlak voor de goal niet over de doellijn te werken tot ontzetting van de Belgen in het stadion. Dat bleek de laatste kans te zijn geweest, zodat dit WK voor de Rode Duivels al na drie duels afgelopen is, iets wat de Belgen voor het laatst op een groot toernooi overkwam op Euro 2000.

