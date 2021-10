Gouden fietsen Italiaanse achtervolgingsploeg gestolen

De ’laarsbewoners’ slapen gedurende deze WK-week in het Mercure Lille Marc en Baroeul. Criminelen sloegen hun slag in de nacht van vrijdag op zaterdag in het hotel aan de Belgisch/Franse grens. De tweewielers stonden in een afgesloten busje op een bewaakte parking, maar dat mocht niet baten. Ze zouden eigenlijk zaterdagochtend terug worden gereden naar Italië.

De drie goudgekleurde fietsen (peperdure Pinarello’s), waarop de achtervolgingsploeg reed (als olympisch kampioen) zijn eveneens ontvreemd. Eerder in de week werden de Italianen - inclusief wielervedette Filippo Ganna - op het onderdeel nog wereldkampioen. De totale waarde van de fietsen wordt rond de 200.000 euro geschat.

Italië komt sterk voor de dag tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Opgeteld bij de achtervolgingsploeg pakte Martina Fidanza goud op de scratch, en diezelfde kleur greep Letizia Paternoster op de afvalrace. Italië veroverde na drie dagen al driemaal goud, tweemaal zilver en tweemaal brons.

Oranje

Het is nog onduidelijk of er andere landen eveneens het slachtoffer zijn geworden van diefstal. De Nederlandse ploeg, die in een ander hotel slaapt, laat via hoofdcoach Jan van Veen weten dat bij hen geen materialen zijn ontvreemd.