Van Rijsselberghe gaat strijd aan: ’Ik had tranen in mijn ogen’

Dorian van Rijsselberghe op het strand van Texel. „Er zit veel werk in dit festival, maar ik doe het graag.” Ⓒ Jorian Ploegman

PAAL 17 - In alle vroegte meldt Dorian van Rijsselberghe zich bij Paal 17. Op die markante locatie op Texel organiseert hij Festival Waves, een vier dagen durend feest waarbij watersport, muziek en duurzaamheid hand in hand gaan. „Er zit veel tijd in dit werk, maar ik doe het graag voor Moeder Aarde”, vertelt de tweevoudig olympisch kampioen windsurfen. „En in een schoner milieu voor de kinders. Als je daar over nadenkt, kan je er niet genoeg tijd in stoppen.”