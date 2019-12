PSV-keeper Unnerstall kijkt uit naar een volle Kuip

PSV verloor de voorbije maanden Ajax uit het oog en moet ook AZ ruim voor zich dulden op de ranglijst. Het Europese avontuur is ook al klaar voor het elftal van trainer Mark van Bommel. PSV besloot de groepsfase van de Europa League donderdag met een teleurstellend gelijkspel tegen Rosenborg BK (1-1).

De oud-doelman van onder meer Schalke 04, Fortuna Düsseldorf en VVV-Venlo maakt een zelfverzekerde indruk bij PSV. Hij raakt niet snel in paniek als hij onder druk wordt gezet. Tegen FC Emmen (1-1) ging dat begin december zelfs bijna mis, toen Unnerstall de bal op het laatste moment nog onder zijn voet door wist te halen voordat een speler van Emmen er tussen zat.

„Ik heb bij Schalke al veel ervaring opgedaan. De situatie was toen anders. Niemand verwachtte toen nog echt iets van mij”, zegt Unnerstall. „Ik kom van VVV en iedereen heeft kunnen zien dat ik daar twee mooie jaren heb gehad. Nu moet ik laten zien dat ik hier de terechte nummer één ben. Ik heb al een lange carrière achter mij liggen. Dat is in dit geval wel een voordeel. Ik weet wat ik moet doen. Je moet de rust proberen te bewaren.”

De rust die Unnerstall vaak uitstraalt, zou PSV in de vaak hectische Kuip zondag wel eens goed kunnen gebruiken. De Eindhovenaren hebben het vaak lastig in Rotterdam. „Het is een mooie en belangrijke wedstrijd, ook omdat AZ tegen Ajax speelt. We willen winnen, we moeten winnen”, besluit Unnerstall.