Wayne Rooney kan Manchester United treffen in FA Cup

Derby County van trainer Phillip Cocu moet dan wel eerst in de replay in de vierde ronde afrekenen met Northampton Town. Rooney speelde dertien seizoenen voor United.

Het eerste duel van Derby County met Northampton Town, dat uitkomt in League 2, het vierde niveau van het Engelse voetbal, eindigde afgelopen vrijdag in 0-0. Rooney deed mee en de Nederlandse doelman Kelle Roos verdedigde het doel. De clubs spelen op 4 februari opnieuw tegen elkaar, nu in Derby.

Titelhouder Manchester City moet naar Sheffield Wednesday. Chelsea neemt het op tegen de winnaar van de replay tussen Shrewsbury Town en Liverpool.