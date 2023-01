LIVE Eredivisie: AZ op bezoek in Heerenveen

Na een spectaculaire midweekse bekerronde gaat de Eredivisie dit weekend in volle vaart verder. Ajax, dat zich in het bekertoernooi ontdeed van FC Den Bosch, treedt zaterdagavond in eigen huis aan tegen het in blakende vorm stekende FC Twente. De tukkers passeren Ajax bij een stunt in Amsterdam op de ranglijst. Ook AZ speelt zaterdagavond, terwijl PSV en Feyenoord zondag in actie komen. Dan staat ook de altijd beladen Gelderse derby tussen Vitesse en NEC op het programma.