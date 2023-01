Live Eredivisie: PSV vlak voor rust op achterstand in Sittard

Zondag begon de Eredivisie met de Gelderse derby. In Arnhem kwamen Vitesse en NEC niet verder dan 0-0. PSV gaat vanaf 14.30 uur op bezoek bij Fortuna Sittard, op datzelfde tijdstip trappen Go Ahead Eagles en FC Utrecht in de Adelaarshorst. Vanaf 16.45 uur is het FC Emmen-SC Cambuur en gaat koploper Feyenoord op bezoek bij het geplaagde FC Groningen.

Fortuna Sittard - PSV

Go Ahead Eagles - FC Utrecht

FC Groningen - Feyenoord

FC Emmen - SC Cambuur

Ajax - FC Twente

Ajax en FC Twente besloten zaterdagavond hun duel in de Johan Cruijff ArenA met 0-0. Ajax-verdediger Devyne Rensch werd na een half uur met rood weggestuurd, maar ook daarna werd niet gescoord. Dat gebeurde in Rotterdam pas heel laat.

Bekijk ook: Tiental Ajax kan tegen FC Twente voor vijfde keer op rij niet winnen

SC Heerenveen - AZ

AZ heeft gedaan wat het vorige week al zo graag had willen doen: met een zege de druk op de concurrentie opvoeren. De Alkmaarders versloegen Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion met 2-0 en stegen daarmee, al dan niet tijdelijk, van de vijfde naar de tweede plaats op de ranglijst.

Bekijk ook: AZ boekt driepunter in Heerenveen

FC Volendam - RKC Waalwijk

FC Volendam heeft in de strijd tegen degradatie opnieuw een kostbare overwinning behaald. Zes dagen na de zege bij concurrent SC Cambuur (0-3), versloeg het elftal van trainer Wim Jonk dit keer RKC Waalwijk in de slotfase met 2-1. Volendam heeft nu 12 punten en deed de voorlaatste plaats in de Eredivisie over aan FC Emmen, dat zondag tegen hekkensluiter Cambuur speelt.

Vitesse - NEC

NEC heeft knap een punt overgehouden aan de Gelderse derby bij Vitesse. Ondanks dat de bezoekers ruim een uur met tien man speelden na een vroege rode kaart van Oussama Tannane werd het 0-0.

Bekijk ook: NEC houdt punt over aan Gelderse derby ondanks vroeg rood Tannane

Sparta - Excelsior

Joshua Kitolano bezorgde Sparta op Het Kasteel in blessuretijd de winst op Excelsior: 1-0.

Bekijk ook: Kitolano brengt Het Kasteel in extase in de slotfase

Programma en uitslagen speelronde 16:

Zaterdag, 18.45:

SC Heerenveen - AZ 0-2

FC Volendam - RKC Waalwijk 2-1

Zaterdag, 21.00:

Ajax - FC Twente 0-0

Sparta Rotterdam - Excelsior 1-0

Zondag, 12.15:

Vitesse - NEC 0-0

Zondag, 14.30:

Fortuna Sittard - PSV

Go Ahead Eagles - FC Utrecht

Zondag, 16.45: