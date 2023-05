Vrijuit spelend Vitesse wint ruim van FC Groningen

Manhoef had zijn ploeg al in de 4e minuut op voorsprong gezet, maar het duurde tot de blessuretijd van de eerste helft voordat dat doelpunt een vervolg kreeg. Dat gebeurde kort nadat Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh met rood van het veld was gestuurd na een overtreding op de doorgebroken Manhoef. Diens vervanger, Jan de Boer, stond amper in het veld of het werd 2-0 dankzij Melle Meulensteen.

De Boer vertolkte eerder dit seizoen bij zijn enige optreden in de Groningse hoofdmacht een heldenrol bij de overwinning op PSV (4-2). Ditmaal liep het minder florissant. Manhoef (twee keer), Gabriel Vidovic en Sondre Tronstad slaagden er na rust in de invaller-doelman te passeren.

Gedegradeerd Cambuur laat zich ook inpakken door Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam heeft in de voorlaatste speelronde met 4-1 gewonnen van SC Cambuur en daarmee de zesde plek in de Eredivisie veiliggesteld. De ploeg van trainer Maurice Steijn overrompelde de Friezen in een trefzeker kwartier in de eerste helft.

Het al gedegradeerde Cambuur opende na 9 minuten de score. Marco Tol kopte de bal uit een corner met een boogje over doelman Nick Olij. De keeper van Sparta werd een minuut eerder nog uitbundig gefeliciteerd door zijn ploeggenoten omdat hij een strafschop van Roberts Uldrikis had gestopt. De Letse spits wist dit seizoen nog niet te scoren voor Cambuur. Het doelpunt van Tol was ook bijzonder, want de club uit Leeuwarden had in de vijf wedstrijden ervoor niet gescoord.

Sparta kende een heerlijke middag tegen Cambuur. Ⓒ PROSHOTS

Lang genieten van de voorsprong was er niet bij voor Cambuur. Na een half uur leidde Tol de gelijkmaker in. De verdediger van Cambuur kopte de bal ongelukkig voor de voeten van Tobias Lauritsen, die aflegde op Koki Saito. De Japanner aarzelde niet. Tien minuten later stond het al 3-1 voor de nummer zes van de Eredivisie dankzij treffers van Mica Pinto en Joshua Kitolano.

In de tweede helft was spits Uldrikis nogmaals dicht bij zijn eerste goal van het seizoen, maar de Let schoot op de paal. Kort daarna zette Younes Namli Sparta op 4-1.

FC Twente is in Waalwijk veel te sterk voor RKC

FC Twente heeft de laatste uitwedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. De ploeg van trainer Ron Jans was in Waalwijk veel te sterk voor RKC: 0-5.

FC Twente sluit de competitie komende zondag af met een thuiswedstrijd tegen Ajax. De club uit Enschede weet nu al dat het als nummer 5 van de competitie aan de play-offs voor een ticket voor de voorronden van de Conference League mag deelnemen.

FC Twente heeft al acht competitietreffers meer gemaakt dan in het hele vorige seizoen. De club heeft op dit moment ook de minst gepasseerde defensie van alle ploegen in de Eredivisie.

Gijs Smal opende in de 10e minuut de score. Etienne Vaessen, de doelman van RKC, kreeg een schot van Virgil Misidjan onvoldoende onder controle. Hij was vervolgens kansloos op een inzet van de linksback. Manfred Ugalde maakte in de 34e minuut het tweede doelpunt voor FC Twente. De aanvaller vierde zijn zevende competitietreffer van dit seizoen.

Ramiz Zerrouki, volgend seizoen actief voor Feyenoord, tekende in de 49e minuut voor de derde treffer van FC Twente. Michal Sadílek en Julio Pleguezuelo maakten in de slotfase het vierde en vijfde doelpunt in een eenzijdige wedstrijd.