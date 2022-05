Memphis valt uit bij FC Barcelona

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Barcelona trad in de voorstad van Madrid aan zonder de geschorste Frenkie de Jong. Trainer Xavi miste verder onder anderen de verdedigers Gerard Piqué en Ronald Araújo wegens blessures.

Beide ploegen zouden baat hebben bij een gelijkspel: Getafe om degradatie definitief af te wenden, Barcelona om zich te verzekeren van de tweede plaats achter Real Madrid in La Liga. Naarmate het duel vorderde bleef er bij beide teams weinig over van aanvallende bedoelingen. De 0-0 was een logische uitslag. Daar bracht ook Luuk de Jong, de vervanger van Depay, geen verandering in. De 20-jarige Mika Mármol mocht in de extra tijd nog debuteren bij Barcelona.

