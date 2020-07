Berghuis over ziekte: ‘Het was beangstigend’

Steven Berghuis kon maandag nog niet meetrainen. Ⓒ HH/ANP

ROTTERDAM - Steven Berghuis ontbrak bij de eerste groepstraining van het nieuwe seizoen. De grote blikvanger van Feyenoord werd in zijn vakantie getroffen door een bacteriële longinfectie, waardoor hij drie dagen opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Omdat hij nog steeds antibiotica gebruikt, moet de aanvaller nog even rustig aan doen.