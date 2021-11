Premium Het beste van De Telegraaf

Moeder in de modder: Denise Betsema wil toeslaan bij EK veldrijden

Kopieer naar clipboard

Proost! Veldrijdster Denise Betsema liet twee weken geleden in Zonhoven zien dat het met haar vorm wel goed zit. Ⓒ ANP / BELGA sport

Amsterdam - Ze is bepaald geen alledaagse verschijning in een circuit met vooral Belgische wedstrijden en Vlaamse sponsors. Denise Betsema, moeder van twee kinderen, pakt elk weekend de boot vanuit Texel om zich onder te dompelen in de modder van Oudenaarde of het zand van Zonhoven. Ze wil dit seizoen graag een kampioenstrui veroveren. De eerste kans daarop is vandaag op het EK veldrijden op de VAM-berg in Drenthe.