Voetbalclub Heidenheim laat bus thuis

De bal rolt weer in Duitsland, maar vooral buiten het veld is alles anders dan voordat de competities werden stilgelegd. Wisselspelers zitten niet in de dug-outs, maar op de lege hoofdtribunes, uiteraard op ruim 1,5 meter afstand van elkaar. Ze dragen mondkapjes, in tegenstelling tot de basisspelers op het veld.

De aanvoerders van beide teams gaven elkaar vlak voor het eerste fluitsignaal geen hand bij toss, zelfs geen elleboog. Langs het speelveld liggen overal ballen, om ballenjongens uit te sparen. Want hoe minder mensen in het stadion, hoe beter.

Bekijk ook: Zo durft Bundesliga voetballen in coronatijd aan

Heidenheim arriveerde in busjes met vier personen in Bochum. „En we hebben zelf gereden”, vertelde trainer Frank Schmidt. „We hebben allemaal ons rijbewijs,waarom zou je onnodig risico nemen met een chauffeur?”

Journalisten zijn welkom, mits ze op de perstribune zo ver mogelijk van elkaar zitten. Fotografen en cameramensen dragen ook mondkapjes, net als de stewards buiten het stadion die moeten voorkomen dat supporters toch naar binnen glippen.

Spelers mogen elkaar niet in de armen vliegen bij een doelpunt. Ook dat was even wennen, bleek toen Anthony Losilla al snel de score opende voor VfL Bochum in het thuisduel met FC Heidenheim (1-0). Maar de voetballers van Bochum hadden uiteindelijk voldoende discipline op de gelukkige doelpuntenmaker niet aan te raken.

Juichen op gepaste afstand

Juichen op afstand, ook dat is voorlopig het nieuwe normaal op het voetbalveld. Waarschijnlijk na september ook in Nederland, als de eredivisie en eerste divisie mogelijk worden hervat. Dat zou moeten kunnen als het de komende weken allemaal goed gaat in Duitsland. Want de afstand tussen Bochum en Venlo is slechts 80 kilometer.

Zaterdagmiddag staan er ook zes duels in de Bundesliga op het programma, waaronder de streekderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. De politie van Dortmund en Gelsenkrichen heeft de vele fans van beide clubs zaterdagochtend herhaaldelijk opgeroepen om de wedstrijd vooral thuis te bekijken.