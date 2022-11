Sport Kort: Arsenal heeft Saka terug voor beslissend groepsduel met Zürich

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Arsenal heeft Saka terug voor beslissend groepsduel met Zürich

19:14 uur Bukayo Saka kan donderdag met Arsenal meedoen in de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen FC Zürich. De aanvaller viel zondag in de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest na een klein half uur spelen geblesseerd uit.

„Bukayo heeft een paar trainingen gemist, maar vandaag was hij weer fit”, zei trainer Mikel Arteta.

Arsenal verloor vorige week met 2-0 bij PSV, maar staat met 12 punten wel bovenaan in groep A. PSV heeft 10 punten. De groepswinnaar plaatst zich voor de achtste finales, de nummer 2 speelt in februari in een tussenronde tegen een van de nummers 3 uit de Champions League.

FC Utrecht in januari zonder supporters naar FC Twente

18:21 uur FC Utrecht mag zondag 22 januari geen supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen FC Twente. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede heeft dat besloten op advies van het Openbaar Ministerie, de politie en FC Twente.

In september vorig jaar ging het mis toen Twente en Utrecht het tegen elkaar opnamen. Een groep fans van Utrecht misdroeg zich. Politiemensen en stewards van FC Twente raakten daarbij gewond. „Daarnaast zijn er diverse vernielingen aangericht en zijn supporters van FC Utrecht uit het veiligheidsvak gebroken. Dit leverde onveilige situaties op voor andere bezoekers van de voetbalwedstrijd”, aldus de gemeente Enschede.

Het is de bedoeling dat supporters van FC Utrecht in het nieuwe voetbalseizoen wel weer welkom zijn in Enschede.

Matthijs Büchli als baanrenner actief in Champions League

13.58 uur: Matthijs Büchli behoort tot de duurrenners die vanaf 12 november uitkomen in de reeks baanwedstrijden onder de naam Champions League. Büchli nam na de Olympische Spelen van Tokio afscheid van de wielerpiste waarop hij jaren als sprinter actief was geweest. Hij koos voor wielrennen op de weg namens wielerploeg Beat, maar zal de komende weken op de duuronderdelen toch weer op de baan uitkomen.

De andere Nederlander in het veld van 24 duurrenners is Roy Eefting. Zij rijden wedstrijden in de onderdelen afvalkoers en scratch.

Eerder werden al de namen van de 24 sprinters bekend die aan de vijf wedstrijden, te beginnen op 12 november in Palma de Mallorca, deelnemen. Namens Nederland zijn dat Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw. Zij komen uit op de sprint en keirin. Op beide disciplines is Lavreysen de wereldkampioen. Braspennincx is olympisch kampioene keirin.

De Champions League wordt verder verreden in Berlijn, Saint-Quentin-en-Yvelines en eindigt begin december met een dubbelprogramma in Londen.

Thomas Ouwejan voorlopig uit roulatie bij Schalke 04

13.15 uur: Thomas Ouwejan komt dit jaar niet meer in actie voor zijn club Schalke 04 in de Duitse Bundesliga. De verdediger heeft een blessure aan zijn linkerknie, meldt de club. Ouwejan liep de kwetsuur zondag op in het met 2-0 verloren duel met Freiburg. Hij moest na 34 minuten naar de kant.

In de Bundesliga staan nog drie speelronden op het programma voor het WK in Qatar begint. Schalke bungelt onderaan in de stand.

Ouwejan voegt zich bij een lange lijst van geblesseerde Schalke-spelers. Leo Greiml (meniscusoperatie), Marcin Kaminski (snee in zijn kuit), Ibrahima Cissé (spierblessure) en Sepp van den Berg (bandletsel) zijn ook de rest van het jaar uitgeschakeld, evenals Rodrigo Zalazar (gebroken middenvoetsbeentje).

VS opnieuw te sterk voor waterpolosters Oranje

11.28 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben de eerste wedstrijd in de World League Super Final verloren. Regerend wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten was in Santa Cruz met 9-6 te sterk. De periodestanden waren 3-2 2-0 3-2 1-2. De Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Lola Moolhuijzen (2), Bente Rogge, Vivian Sevenich, Brigitte Sleeking en Maartje Keuning.

Het duel was een herhaling van de WK-finale die Nederland in juni met 11-7 verloor. Vrijdag oefenden beide teams nog in Utrecht, niet in hun sterkste opstelling. Ook toen won de VS, met 12-11.

Bondscoach Evangelos Doudesis droeg zijn speelsters in de rust (2-5) op wat minder ontzag te tonen voor met name topkeepster Ashleigh Johnson. „Ik kan niet tevreden zijn met het resultaat, maar wel met verschillende aspecten van ons spel”, zei Doudesis op Waterpolo.nl. „Maar in de volgende wedstrijd moeten we nóg sneller denken en feller spelen dan vandaag.”

Het toernooi op Tenerife gaat voor Oranje donderdag verder met een wedstrijd tegen Italië.

Phillies nemen weer de leiding in World Series

08.21 uur: De honkballers van Philadelphia Phillies hebben opnieuw de leiding genomen in de World Series. In het eerste thuisduel met Houston Astros werd met duidelijke cijfers gewonnen: 7-0. Dat bracht de stand in de best-of-seven serie op 2-1.

De eerste twee wedstrijden waren in Houston, waar de thuisploeg na een nederlaag in het openingsduel de stand zaterdag weer gelijk had getrokken.

Vanwege het slechte weer moest de wedstrijd in Philadelphia met een dag worden uitgesteld. De thuisploeg stond na twee innings al met 4-0 voor, met dank ook aan de startende werper Ranger Suárez. De linkshandige Venezolaan kreeg in de vijf innings dat hij op de heuvel stond geen punt tegen. Na hem mochten vier verschillende werpers het karwei afmaken, allen behielden de nul. Daar stonden vijf homeruns, een record in de World Series, tegenover.

Woensdag volgt de vierde wedstrijd, opnieuw in Philadelphia. Voor de Astros is het de vierde deelname aan de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen in zes jaar. De Phillies spelen voor het eerst sinds 2009 om de belangrijkste titel in het honkbal.

Basketballers Nets verliezen ook zonder ontslagen coach Nash

08.21 uur: Een dag die begon met het ontslag van hoofdcoach Steve Nash is voor de basketballers van Brooklyn Nets geëindigd met een nieuwe nederlaag, de zesde in acht duels in de NBA. In het eigen Barclays Center ging de ploeg onder leiding van interim-coach Jacque Vaughn onderuit tegen Chicago Bulls: 99-108.

De Nets hadden in het derde kwart nog een voorsprong van 12 punten, maar de 20 punten die Chicago-speler Zach Lavine produceerde in het laatste kwart waren te veel voor de ploeg uit Brooklyn. Lavine kwam uit op 29 punten in totaal. DeMar DeRozan voegde er 20 punten aan toe.

Kevin Durant kwam namens de Nets tot 32 punten terwijl Kyrie Irving, de andere vedette van de ploeg uit New York, een frustrerende avond afsloot met slechts 4 punten.

Titelverdediger Golden State Warriors verloor voor de derde keer op rij. Ditmaal was Miami Heat in Florida te sterk: 116-109.

Swiatek start WTA Finals met overtuigende zege

07.18 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft haar eerste partij op de WTA Finals op overtuigende wijze gewonnen. De nummer 1 van de wereld was op de indoor-hardcourtbaan in Fort Worth (Texas) veel te sterk voor Daria Kasatkina uit Rusland: 6-2 6-3. Swiatek won dit jaar al acht WTA-titels en is de grote favoriete op het slottoernooi, waar de beste acht tennissters van het seizoen aan mogen meedoen.

De 21-jarige Poolse schreef in 2022 onder meer Roland Garros en de US Open op haar naam. Swiatek verloor slechts één finale, in Ostrava. Op de WTA Finals treft ze in haar groep, die de naam draagt van de Amerikaanse oud-tennisster Tracy Austin, ook Coco Gauff en Caroline Garcia. Die Amerikaanse en Française nemen het in hun eerste poulewedstrijd tegen elkaar op.

Swiatek en Kasatkina troffen elkaar dit jaar al vier keer eerder; steeds won de Poolse met duidelijke cijfers. Dat deed ze onder meer in de halve finales van Roland Garros. Kasatkina staat op de wereldranglijst op de achtste plaats. De 25-jarige Russin won dit jaar twee toernooien.

Swiatek deed vorig jaar voor het eerst mee aan de WTA Finals. Toen bleef ze in de Mexicaanse stad Guadalajara steken in de groepsfase.