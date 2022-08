Premium Het beste van De Telegraaf

Positief gevoel overheerst bij trainer van Amsterdammers na Champions League-loting Ajax-trainer Schreuder ziet uitdaging: ’Geweldige loting met prachtige affiches’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Alfred Schreuder wil met Ajax sowieso bij de eerste drie eindigen in Groep A van de Champions League. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Ajax treft dit jaar in de groepsfase van de Champions League geen enkele landskampioen. Dat betekent volgens Alfred Schreuder niet dat Ajax het met Liverpool, Napoli en Rangers FC heeft getroffen. „Het is een zware groep.” Toch overheerst bij de trainer van Ajax het positieve gevoel. „Ik vind het voor ons een geweldige loting met prachtige affiches. Ik denk dat het qua sfeer wel de mooiste loting is. En dan denk je aan de uitwedstrijden. Maar ook in de Johan Cruijff ArenA is het tijdens Europese avonden genieten.”